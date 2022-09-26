伊朗将席卷全国的抗议谴责是美国的阴谋破坏

伊朗/阿米尼之死

伊朗周一指责美国利用一名在警察拘留期间死亡的妇女引发的骚乱试图破坏伊朗的稳定，并警告说不会没有回应。伊朗目前正爆发自 2019 年以来最大规模的抗议活动，该抗议浪潮没有减弱的迹象。

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据路透社今天报道称，伊朗指责美国企图利用动乱破坏伊朗。

伊朗22岁的库尔德族妇女马萨·阿米尼(Mahsa Amini)被道德警察拘留后死亡，引发了声势浩大的抗议浪潮。但伊朗强硬镇压全国范围内的示威活动。

虽然伊朗此案引起国际社会谴责，但伊朗表示，美国正在支持暴徒，并试图破坏伊斯兰共和国的稳定。

伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼 (Nasser Kanaani) 在一份声明中对隶属于最高安全机构的 Nour 新闻说：“华盛顿一直试图削弱伊朗的稳定和安全，但他们不会得逞。”在他的 Instagram 页面上，卡纳尼指责美国和一些欧洲国家的领导人滥用悲剧事件来支持“暴徒”，并无视“数百万人在该国的街道和广场上支持该系统” ”。

德国外交部发言人说，德国周一就镇压事件召见了伊朗驻柏林大使。当被问及为应对镇压示威而对德黑兰实施进一步制裁的可能性时，这位发言人表示，“我们将与其他欧盟国家一起考虑所有选择”。

上周，美国因涉嫌虐待伊朗妇女的指控对伊朗道德警察实施制裁，称伊朗道德警察应对阿米尼之死负责。

伊朗周日召见了英国和挪威大使，抗议对伊朗的干预和媒体对骚乱的敌对性报道。

自 2019 年燃料价格示威游行以来，此次抗议活动席卷全国，是规模最大的一次。

伊朗主要教师工会周日在社交媒体上发表声明，呼吁教师和学生在周一和周三举行抗议浪潮开始以来的第一次全国罢工。伊朗妇女在抗议活动中发挥了重要作用，挥舞和燃烧她们的面纱。

在社交媒体上流传的一段视频中，一名在反政府示威中丧生的男子 Javad Heydari 的妹妹无视伊朗保守的伊斯兰着装规定，在他的墓前剪了头发。路透社无法验证视频的真实性。

路透社说，尽管针对阿米尼之死的示威活动对政府构成了重大挑战，但分析人士认为该国领导人不会受到直接威胁，因为伊朗的精锐安全部队过去曾镇压过抗议活动。

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