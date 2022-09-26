伊朗民众拒绝接受阿米米因头巾而死

伊朗/人权

自从阿迷米9月3日因头巾佩带不妥而遭逮捕并在三天之后死亡后,伊朗各地的抗议活动此起彼伏,伊朗女子以及男子一同上街共同抗议。

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妇女们散露着头发在街头示威，有的高举着她摘下的头巾。

伊朗女子用波斯语高唱着反法西斯歌曲《啊，朋友再见》的视频在网络获得数百万人的点赞，她们都要求取消强迫佩带头巾令。

法国二十四小时电视台记者Bahar Makooi认为其实头巾在伊朗始终没有被完全接受，即使它曾经被部分民众所接受 今天依然有部分人接受它，但是今天除了头巾之外 妇女还受到许多禁令的限制，今天的事件是因为民众已经忍无可忍。而且今天在全球化的世界 电视连续剧在全球播放， 年轻人希望和其他国家的人一样自由的生活。

不过头巾并不是唯一的问题，在伊朗女子并不享受与男子同等的权利，他们必须受到父亲或者丈夫的掌控，今次抗议活动是否可以改变现状 尚有待观察。到目前为止当局的立场十分强硬，

镇压依然十分严酷，司法部长表示不能显示任何软弱的迹象。多个西方国家谴责伊朗政府对民众的镇压，欧盟外长谴责伊朗当局的镇压过渡令人难于接受。

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