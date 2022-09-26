尹锡悦：今后无论遇到什么困难，都将力推韩日关系恢复正常

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自首尔方面消息，韩国总统尹锡悦9月26日在受访时表示，韩日关系在上届政府时期大幅衰退，今后无论遇到什么困难，都将力推两国关系恢复正常。

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据韩联社报导，尹锡悦周一在上班途中对记者说，日前借出席纽约联合国大会之机与日本首相岸田文雄举行了首脑会谈。他强调，韩日关系在上一届政府执政时期出现了很大程度的倒退，有必要综合考虑两国舆情，顺利推动双边关系恢复正常。

尹锡悦指出，两国企业十分期盼韩日关系恢复正常。双边关系正常将推动双方企业互相投资，增加工作岗位，进而推动两国经济发展。他表示，因此无论遇到任何困难都要大力推动韩日关系正常化。

尹锡悦和岸田文雄21日借参加联大会议期间于纽约举行了他们的首次会谈，时长约30分钟。据韩国总统室发布的书面资料，双方一致认为有必要改善双边关系，并就加快推进外交部门的有关对话进程，继续保持沟通协调达成一致。据悉，这是两国首脑时隔2年零9个月再次举行双边会谈，上一次是时任韩国总统文在寅和时任日本首相安倍晋三于2019年12月举行的会谈。

韩国总统室副发言人李宰明21日介绍称，双方决定为维护自由民主主义、人权和法治等普世价值，两国与国际社会团结合作。双方就朝鲜推进核武力法制化、有可能进行第7次核试验等情况深表忧虑，并商定与国际社会紧密合作应对朝核问题。双方就继续保持沟通达成一致。

日本外务省会后表示，“两位领导人一致认为，日本和韩国是重要的邻国，在当前的战略环境下应该相互合作，并认为促进两国的合作非常重要”。日方提及，“两位领导人都认为有必要解决悬而未决的问题，使两国关系恢复健康，并同意在两国自1965年外交关系正常化以来建立的友好合作关系的基础上，发展面向未来的两国关系”。

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