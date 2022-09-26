尹锡悦：朝鲜半岛和台湾问题都非常重要

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韩国总统尹锡悦在美国有限电视新闻网（CNN）9月25日播出的专访中在回答提问时表示，“在台湾周边发生军事冲突的情况下，朝鲜挑衅的可能性会增加。因此，在这种情况下，韩国和美韩联盟在朝鲜半岛的首要任务将是基于我们强有力的防御态势，我们必须首先处理朝鲜的威胁”。

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CNN主持人扎卡利亚（Fareed Zakaria）在《法里德·扎卡利亚的环球公共广场》节目中向尹锡悦提问：“总统先生，全世界有这么多危机。例如，乌克兰，围绕台湾的问题。似乎我们可能已经忘记了朝鲜的问题。因此，我想请您从您的角度告诉我们，什么是——现在在朝鲜发生了什么？来自朝鲜的威胁或危险当今是否在增加？”

尹锡悦通过翻译回答说：“我知道更多的注意力被放在了乌克兰，因为正在发生真正的侵略行为，一场真正的战争正在乌克兰发生。所以我理解，更多的注意力都在那里。而关于台湾，中国正在增加其紧张局势。例如，在台湾海峡的领土上方派遣飞机。然而，至少对韩国来说，最紧迫的威胁是朝鲜的核导弹威胁。”

尹锡悦说：“而且我不想对实际情况做假设。然而，作为我国的国家元首，以及韩国军队的最高统帅，我想指出，我们与美国的联盟正在将其视野扩大到经济领域，以及尖端技术。因此，我们将共同努力，以促进全球和平与稳定，以及扩大世界公民的自由。”

扎卡利亚问道：“当佩洛西（Nancy Pelosi）来到该地区时，在访问台湾之后，她访问了韩国，而您没有亲自与她会面。您当时说您在度假。这是韩国最亲密的盟友，它唯一的军事盟友（的国会议长来访）。在许多人看来，这对您来说是一个奇怪的或不寻常的决定，这真的不是为了度假，而是您想对中国示好。您对此如何回应？”

尹锡悦说：“关于她在我休假期间的访问，是应韩国国会议长的邀请，在这个场合，对于总统是否应该会见她，可能有一些不同的意见，尽管他正在休假。我决定进行一次愉快和富有成效的电话交谈，不仅是与佩洛西议长，还有其他六位（美国国会）众议院议员。”

尹锡悦补充说：“我们进行了一次真正富有成效和友好的对话。佩洛西议长也理解我的情况，我在休假，她也尊重我的情况。关于我的立场，在台湾海峡问题上，我的立场一直很明确。无论何时何地，只要有人问我这个问题，我都会提供一个一致的答案。”

扎卡利亚问道：“因此，只是为了明确您在这个问题上的立场，如果中国要攻击台湾，您是否支持美国来为台湾进行军事防御？”

尹锡悦说：“在台湾周边发生军事冲突的情况下，朝鲜挑衅的可能性会增加。因此，在这种情况下，韩国和美韩联盟在朝鲜半岛的首要任务将是基于我们强有力的防御态势，我们必须首先处理朝鲜的威胁。”

扎卡利亚问道：“当您说我们必须先处理它时，您是说您会要求美国在介入台湾问题之前先履行对韩国的义务？”

尹锡悦说：“（我来）回答美国的优先事项是不合适的，因为朝鲜半岛和台湾对美国来说都非常重要。我认为，美国要与他们的盟友和伙伴一起捍卫。因此，我想说，这两个问题都非常重要。”

扎卡利亚说：“您在韩国以一种不寻常的方式进入政界，您不是一个政治家。事实上，我认为您在成为总统的八个月前才宣布要竞选总统，您在成为总统的八个月前进入政界。”

扎卡利亚问道：“这是否属于这一浪潮的一部分，即世界各地的建制外、政治外的人找到了他们进入政治的途径，因为人们对世界各地的政治机构失去了信心？您认为是什么原因导致您的成功？”

尹锡悦说：“在进入正题之前，让我告诉你我的故事，以及为什么我如此重视我们与美国的联盟关系。每当我问一个科学家，他们都说我们必须与美国合作，因为他们拥有世界上最强大的科技实力。而如果我问一个士兵，他们说美国在军事力量方面有压倒性的力量。我们可以从美国的制度中学到很多东西，以进一步推动我们的社会和经济以及我们的政治。”

尹锡悦说：“作为一名律师，我为什么决定进入政治世界？因为是为了重建这些法治、自由、市场经济和民主的价值观，因为很多人对这些普世价值失去了信心。”

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