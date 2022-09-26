韩美海军联合军演启动 里根号航母等20多艘舰艇参加

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自首尔方面消息，韩国海军9月26日介绍称，韩美海军从当天起至29日在韩半岛东部海域实施联合军演，美海军“里根”号航母（CVN-76）打击群参演。

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据韩联社报导，此次演习旨在彰显韩美同盟应对朝鲜挑衅的坚定意志，进一步提升两国海军联合作战能力。美军航母时隔5年参加的此次韩美联演共动员了20多艘两军舰艇。

据了解，美方派出提康德罗加级巡洋舰“钱瑟勒斯维尔”（CG-62）、“阿利·伯克”级宙斯盾驱逐舰“巴里”号（DDG-52）、“本福德”号（DDG-65）等“里根”号航母打击群舰艇参演。韩方则派出“西厓柳成龙”号宙斯盾驱逐舰（DDG-993）、“文武大王”号驱逐舰（DDH-Ⅱ）等参加。“里根”号航母舰载机、美国陆军阿帕奇直升机和韩国空军军机届时也将参加演练。

报导指，韩美海军将在此次联演中实施反特种作战演习（MCSOF）、反潜战、防空战、战术机动演习等，通过实战演习加强应对朝鲜挑衅的联合作战执行能力，提高互操作性。

指挥演习的韩国第1海上战斗团团长郭光燮（音译）表示，将通过此次演习进一步提升两国海军联合作战执行能力，基于稳固的韩美同盟巩固海上联合防卫态势。美军第5航母打击群指挥官、海军少将唐纳利（Buzz Donnelly）强调，韩美海军将通过此次演习展现两国的战斗力和战斗意志，韩美同盟是世界上最强有力的同盟，我们将通过定期演习和紧密合作变得更强大。

这是“里根”号自2017年10月驶入釜山以来美军航母时隔5年再次停靠釜山。报导指，目前，朝鲜第七次核试验已准备就绪，韩美本月16日举行“延伸威慑战略磋商”机制（EDSCG）会议，商定及时在半岛部署美军战略武器，据此“里根”号航母战斗群赴韩参演。

朝鲜25日在内陆地区向半岛东部海域发射了一枚短程弹道导弹，时隔3个多月再次进行导弹试射活动。美国副总统哈里斯（Kamala Harris）则将在本周访问日本和韩国。

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