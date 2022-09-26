韩国总统指责媒体误报他的讲话 损坏了与盟国关系 事件可能闹大

韩国/尹锡悦

韩国总统尹锡悦 (Yoon Suk-yeol) 今天批评媒体“失真”报道损及与盟国的关系。韩国总统在日前访问纽约期间被媒体抓到在未关闭的麦克风前说粗话。韩国总统府在受到批评后曾解释，话语不是针对美国总统拜登和美国国会议员，而是针对韩国议会议员。此一解释更遭到韩国舆论新的批评。

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据路透社今天报道称，韩国总统尹锡悦一系列失言和争议使总统的首次主要海外多国访问蒙上阴影，其中不仅有在美国的失言，还包括在英国和加拿大，导致他的支持率暴跌，甚至在尹锡悦自己的党内也招致一些议员的严厉批评。

在最引人注目的争议中，有尹锡悦在与美国总统拜登进行了简短的交谈后，韩国总统被捕捉到口吐粗言。反对党议员指责尹锡悦侮辱了拜登，让韩国蒙羞，因为当地媒体最初报道称，尹锡悦表示，如果美国国会不通过一项与资助一项全球倡议有关的法案，拜登将感到尴尬。当地媒体爆料称尹锡悦说，“多么尴尬......如果这些混蛋拒绝在议会批准它，他的那张该死的老脸往哪儿搁。”

总统的新闻秘书金恩惠（Kim Eun-hye）驳斥了这些指控，称尹锡悦指的是韩国议会，而没有提到拜登。

韩国总统批评说：“我想说，用与事实不同的报道会破坏联盟，会使人民面临巨大风险。”

韩国主要反对党民主党一直敦促尹锡悦为争议道歉，并解除他的国家安全顾问、副手和外交部长的职务。据反对党领袖表示，如果尹锡悦今天周一不采取行动，他们将向议会提出弹劾动议。

路透社说，尹锡悦办公室拒绝置评。

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