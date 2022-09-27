俄罗斯以间谍罪控把日本领事抓起来了

俄罗斯/日本

俄罗斯 FSB 安全机构公告，已在俄罗斯太平洋港口城市符拉迪沃斯托克以涉嫌从事间谍活动的罪名拘留了一名日本领事，并命令这名领事限时离开俄罗斯。日本提出抗议，威胁报复。

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据路透社今天报道称，俄罗斯昨天稍晚以间谍罪名拘留了一名日本领事，该领事在被俄罗斯安全机构拘留几个小时后被释放。日本内阁官房长官松野博和今天在媒体简报会上表示，东京已就拘留提出“强烈抗议”，并暗示可能进行报复。

据俄罗斯FSB 表示，日本领事 Motoki Tatsunori 在接收有关西方制裁对俄罗斯远东经济形势影响的秘密信息时当场被抓捕，他随即被宣布为不受欢迎的人。

俄罗斯官方说，这些机密信息也涉及俄罗斯与一个未具名的亚太国家的合作，以换取“金钱奖励”。俄罗斯官方还说，莫斯科已通过外交渠道就领事的行为向东京提出抗议。

日本政府最高发言人松野表示，莫斯科以“恐吓方式”将领事拘留，蒙住眼睛并加以人身限制，“明显违反了《维也纳外交关系公约》”。日本官方称，“被拘留的领事没有从事任何非法活动。”松野说日本副外相召见俄罗斯驻日本大使，并对他说东京“需要采取同等措施”，并要求莫斯科正式道歉。

松野说，获释的领事没有健康问题，将于星期三离开俄罗斯。

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