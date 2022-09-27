安倍国葬在东京举行 大陆与台湾代表参加国葬

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日本前首相安倍晋三的国葬日本时间9月27日下午2点在东京的日本武道馆举行，这是日本战后第二次为前首相举行国葬，上一次是55年前的吉田茂国葬。日本国内外约4300人，包括来自210多个国家和地区及国际组织的约700名政要出席安倍国葬,首脑级来宾，包括担任过首脑的来宾有48名，日本天皇和皇后派敕使参加安倍国葬并献花，皇嗣秋筱宫夫妇及皇室成员也出席了国葬。

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首相岸田文雄担任葬礼委员长，三权之长、国会议员、都道府县知事及各界代表出席。美国副总统哈里斯、印度总理莫迪、澳大利亚总理阿尔巴尼斯等海外政要列席国葬，原计划出席国葬的加拿大总理特鲁多24日宣布，由于登陆加拿大东部的飓风造成破坏，他取消对日本的访问。来自中国的全国政协副主席万钢和来自俄罗斯的总统国际文化合作特别代表舒维特柯伊出席国葬并献花，国际奥委会（IOC）主席巴赫也出席了国葬。

台湾被列入指定献花名单，前立法院院长王金平、台日关系协会会长苏嘉全、台北驻日经济文化代表处代表谢长廷出席了安倍国葬。朗读献花国家、地区和国际组织名称时提及台湾。

日本在野党立宪民主党党首泉健太等高层缺席，共产党等政党放弃出席。

国葬祭坛以安倍所爱的日本第一山富士山为蓝本，左右是伸展的山脚，山顶覆满白雪。祭坛上安放着安倍的遗骨，还供奉着一枚议员徽章和一枚安倍生前倾注了心血的救出朝鲜绑架日本人受害者运动的蓝丝带徽章。

当安倍夫人手捧安倍遗骨到达会场前面时，自卫队仪仗队鸣响了19响礼炮，仪仗队列队持枪敬礼迎接安倍遗骨到来。以仪仗队的为先导，葬礼委员会委员长岸田文雄首相和怀抱遗骨的安倍夫人进入了国葬仪式会场，安倍夫人将遗骨交给岸田首相，岸田首相再交给仪仗队供奉在祭坛。

在国葬仪式上，担任葬礼委员会副委员长的内阁官房长官松野博一致开幕词后，陆上自卫队中央乐队、海上自卫队东京乐队和空军自卫队中央乐队奏响了日本国歌，与会者默哀一分钟。

会场还播放了大约8分钟追思安倍晋三生平的视频，视频的背景音乐使用了安倍前首相亲自演奏的钢琴曲《开花》，推特反响强烈，民众泪奔。

首相岸田文雄、三权之长、和安倍友人代表菅义伟致辞，岸田首相在致辞中盛赞安倍的外交贡献，他说：主张两海汇合的你，进一步深化了思考，培育了一个包含多国多民的“自由开放的印太”框架。

日本除了大力加强与美国的关系，大幅加强日美的威慑力外，基于你长期以来的主张，还通过加强与印度和澳大利亚的合作，打造了“四边机制”。

你的多层次外交与世界各地建立了良好的关系。

但是岸田并未提及日中关系。

岸田首相与出席国葬的外国政要的“吊唁外交”于26日开始，于26日至28日在东京港区迎宾馆举行共计30多次会谈，而日本反对国葬的呼声甚高，抗议安倍前首相国葬的示威活动在东京各地举行。

据东京警视厅称，示威活动已在东京的四个地方进行，其他地方也发生了其他小规模抗议活动。 市民团体和反对党代表聚集在国会前，按照国葬的开始的时间，发出反对国葬的呼声。

国葬会场日本武道馆周围也举行了反对国葬的示威活动，还与负责安全警卫的警察发生小规模冲突。警视厅设立了以警察总监为首的最高警备本部，并建立了最高级别的警卫体系，布置了20,000多名警员。

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