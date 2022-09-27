巴基斯坦大水灾 布林肯促向中国要求减债

巴基斯坦/水灾/美国/中国

美国国务卿布林肯呼吁巴基斯坦在努力从严重的洪灾中恢复之际，应该向作为亲密伙伴的中国寻求债务减免。巴基斯坦遭受洪灾，三分之一的领土已经被大水淹没，面积相当于英国。

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据法新社报道说，美国国务卿布林肯26日敦促遭受洪灾的巴基斯坦寻求中国减免债务。据布林肯说，美国将向巴基斯坦提供大量支持。 布林肯说，"我还敦促巴基斯坦在债务减免和重组的重要问题上与中国接触，以便巴基斯坦能够更快地从洪灾中恢复过来，"他补充说。

中国是巴基斯坦的一个重要经济和政治伙伴，中国在当地有一个价值540多亿美元的 "经济走廊 "项目，旨在将中国西部与印度洋连接起来。

法新社说，美国与巴基斯坦的冷战后联盟正在动摇，美国持续警告说北京将在"经济走廊 "项目获得利益，而不可持续的债务将落在巴基斯坦身上。然而巴基斯坦无视这些警告。

巴基斯坦已经报告大约1600人在洪水中死亡，洪水也使700万人流离失所，并使人们担心，由于气候变化，这种灾害可能会变得更加频繁。

美国已承诺提供5600万美元的人道主义援助，包租了17架飞机运送物资，并正在考虑提供更长期的支持。

巴基斯坦呼吁美国提供更多的救灾援助。

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