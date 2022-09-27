金正恩试射导弹后 美国副总统将访问韩国非军事区

美国/韩国

美国副总统卡马拉哈里斯今天在日本东京与韩国总理韩德洙举行双边会晤。此后美国副总统还将于周四访问分隔朝鲜的非军事区 (DMZ)，以表明华盛顿对韩国安全的承诺。此前，朝鲜再次试射了导弹。美国副总统今天还出席日本前首相安倍晋三的葬礼仪式。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，金正恩导弹试验后，美国副总统哈里斯将访问韩国非军事区。

此前，美国副总统卡马拉哈里斯和日本首相岸田文雄还讨论在台湾安全问题上的伙伴关系。消息说，华盛顿欢迎日本增加军事实力和安全作用。

哈里斯在周一与岸田举行会谈后，将于周二出席日本前首相安倍晋三的葬礼。

哈里斯对韩国的访问将是拜登政府高级官员的首次访问，这是韩国总理韩德洙在东京与美国副总统会晤时公开宣布的，后来得到一名美国官员的证实。

周一在纽约，朝鲜驻联合国大使金松指责华盛顿奉行敌对政策，导致“紧张和对抗的恶性循环”。

本周，一艘美国航空母舰正在该地区与韩国海军进行联合演习，金正恩称这是“极其危险的行为”，可能会将半岛推向战争边缘。

据美国官员表示，此次非军事区之行将突显首尔和华盛顿之间联盟在“面对朝鲜构成的任何威胁”时的合作实力。哈里斯将参观非军事区，会见军人，听取美国指挥官的作战简报，回顾美国和韩国士兵的共同牺牲，并重申对韩国安全的“铁定”承诺。

路透社说，几位美国前总统，以及在他成为总统之前的拜登本人，都曾访问过非军事区，但前总统特朗普在 2019 年与金正恩举行第三次会晤时，成为第一个在那里会见朝鲜领导人的人。但特朗普说服金放弃他的核计划和导弹计划的努力没有成功。

非军事区经常被描述为世界上最后一个冷战前沿，自 1950-53 年朝鲜战争以停战协议而非和平条约结束以来就一直存在。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅