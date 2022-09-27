阿米尼之死：伊朗军警再与抗议民众冲突

伊朗/阿米尼之死

据伊朗国家媒体和社交媒体称，周二，伊朗防暴警察和安全部队在数十个城市与示威者发生冲突。伊朗民众因伊朗年轻女子 阿米尼Mahsa Amini 在警察拘留期间死亡的持续抗议继续在伊朗全国蔓延。

广告 继续浏览后续

22 岁的阿米尼来自伊朗库尔德城市 Saqez，本月在德黑兰被执行伊斯兰共和国严格着装规定的道德警察逮捕，罪名是“穿着不符合规范”。自伊朗当局在 2019 年镇压了反对汽油价格上涨的抗议活动以来，阿米尼的死引发了伊朗街头的自那时以来首次大规模反对示威。

尽管死亡人数不断增加，当局坚持严厉镇压。在推特上不同来源发布的视频显示，示威者在与德黑兰、大不里士、卡拉季、库姆、亚兹德和许多其他伊朗城市与安全部队发生冲突，示威呼吁推翻伊朗当局。

伊朗国家电视台称，警方在一些城市与所谓的“暴徒”发生冲突，并发射催泪瓦斯驱散他们。

伊朗境内社交媒体上发布的视频还显示，抗议者高呼“女人、生命、自由”，而女性则挥舞着焚烧的面纱。推特上的视频显示，抗议者高呼“独裁者去死”，指的是伊朗最高权威最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊。根据推特上的视频显示，在库尔德城市萨南达杰和萨达什特，防暴警察向抗议者开枪。

示威者立场也一样坚决。示威者的抗议牌子写着，“我会杀死那些杀了我姐姐的人。” 发自德黑兰的一段视频中可以听到抗议者的口号，而激进分子的推特账户 1500tasvir 则说：“街道已经变成了战场。”

根据 Twitter 上的互联网封锁观察站 NetBlocks 和伊朗的消息来源，为了让抗议者难以在社交媒体上发布视频，当局在几个省份限制了互联网访问。

周二，联合国人权事务高级专员的发言人呼吁伊朗的神职统治者“充分尊重见解、言论、和平集会和结社自由的权利”。拉维娜·沙姆达萨尼在一份声明中说，有报道称“数百人也被捕，其中包括人权捍卫者、律师、民间社会活动家和至少 18 名记者”。声明说：“过去 11 天，成千上万人参加了全国各地的反政府示威活动。安全部队有时用实弹回应。”

伊朗官员说，包括警察和亲政府民兵在内的 41 人在抗议活动中丧生。但伊朗人权组织报告的死亡人数更高。

伊朗人权组织 Hengaw 表示，“过去十天有 18 人丧生，898 人受伤，超过 1,000 名库尔德抗议者被捕”，估计数字更高。“周一和周五之间，伊朗库尔德斯坦有 70 多名妇女被捕……其中至少有 4 人未满 18 岁，”亨格周二表示。

据官方媒体报道，伊朗司法机构已设立特别法庭审判“暴徒”。

社交媒体帖子以及一些活动人士呼吁在全国范围内罢工。根据他们在社交媒体上发表的声明，几位大学教师、名人和著名足球运动员都支持反对阿米尼之死的抗议活动。几所大学的学生拒绝上课，举行抗议活动，抗议学生被广泛逮捕，并与大学里的安全部队发生激烈冲突。

路透社说无法核实社交媒体上的视频和声明。

阿米尼之死引起了国际社会的广泛谴责，而伊朗则指责与“外国敌人”有关的“暴徒”煽动骚乱。德黑兰指责美国和一些欧洲国家利用骚乱试图破坏伊斯兰共和国的稳定。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅