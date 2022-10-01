朝鲜频频发射导弹 预告第七次核试验不远了 ？

朝鲜再射导弹

朝鲜今天（10月1日）又向海上发生了两枚弹道导弹。这是朝鲜最近一周内第四次发射弹道导弹，也是韩国新政府成立以来第8次发射导弹。据路透社报道，首尔表示，预计平壤将很快就会进行核试验。

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报道援引韩国军方说，朝鲜从平壤地区发射了两枚短程弹道导弹，落入朝鲜东海岸外的水域。

朝鲜本星期已发射了七枚导弹，包括赶在美国副总统哈里斯（Kamala Harris）访问韩国之前和之后发射的导弹。

哈里斯在访问分隔朝鲜半岛南北方的非军事区时谴责了朝鲜的“残暴独裁”，并说，朝鲜发射导弹“显然是挑衅”。

哈里斯还会晤了主张对朝鲜威胁采取更为强悍的军事回应的韩国总统尹锡悦。

按照韩国军方研判的数据，今天这两枚导弹射程可覆盖韩国即将举办国军日纪念仪式的位于忠清南道的陆海空联合基地鸡龙台。然而，朝鲜在韩国国军日发射弹道导弹实属罕见。

在朝鲜射弹后，韩国总统办公室召开国安会议，谴责朝鲜不断发射弹道导弹违反联合国安理会决议，决定将与美国等友邦以及国际社会紧密合作予以应对。

更多分析认为，平壤周六射弹是为了反制韩美日军事合作。星期五，美国、韩国和日本才刚在在韩国海岸外的水域举行了反潜军演，这是2017年来的第一次。

路透社说，日本防卫副大臣井野俊郎今天表示，朝鲜接连试射导弹弹，对地区和平与稳定造成威胁，绝对无法容许。

朝鲜自上月底美国核动力航母“里根”号（CVN-76）停靠釜山港以来连日发起射弹挑衅。

朝鲜今年已发射了38枚弹道导弹，包括意在打击美国大陆的远程导弹和威胁美国盟友日本和韩国的短程武器。

据路透社援引首尔当局指出，朝鲜还为进行第七次核试验做了准备，时间估计在10月16日到11月7日，即中共20大至美国中期选举之间。

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