日美澳召开三国防长会议强调对中国的威慑

日美澳防长会议

当地时间10月1日上午（日本时间2日上午），日本防卫大臣滨田靖一在美国夏威夷的霍兰·史密斯营与美国国防部长奥斯汀及澳大利亚国防部长理查德·马尔斯举行防长会议，为共同威慑正在加快强权行动的中国，三方同意加强防务合作，如推进联合训练和在防务装备与技术上的合作。

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会议进行了约90分钟。

滨田在会上谈到了俄罗斯对乌克兰的侵略以及中国在南海及东海以实力为背景改变现状的问题，指出“国际秩序的基础正在动摇”。他说：“日本、美国和澳大利亚的密切合作比以往任何时候都更加重要。”马尔斯强调：“三边合作是印太地区稳定的支柱”。奥斯汀说：“对中国在台湾海峡和其他地方日益咄咄逼人的攻击性与专横的行动感到担忧”。

三方一致同意重申台湾海峡的和平与稳定的重要性，并敦促有关各方寻求和平解决台海问题。此外，为了确保印太地区的安全，确认了三国将继续扩大和加强联合演习，促进防务合作。根据日本防卫省的消息，三人“强烈谴责”中国8月上旬发射的弹道导弹落入日本专属经济区（EEZ）。

谈及上周举行的美国与太平洋岛国首脑会议，滨田防卫大臣对中国在所罗门群岛等地区影响力日益增强表示担忧，并强调与美国和澳大利亚合作向相关国家提供支援的重要性。

滨田靖一在会谈后表示：“我们再次确认了强烈反对单方面以武力改变现状，或任何包括这样的企图在内的加剧紧张局势的行为。”

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