印尼踩踏事故酿125死 总统下令每人赔偿约10万

踩踏事故 125死

10月1日晚，在印尼东爪哇省玛琅坎朱鲁汉体育场举行的足球赛上，球迷因不满比赛结果，冲入球场并与防暴警察发生冲突。警方发射催泪瓦斯回应，不料引发球迷恐慌，人群在逃窜期间互相踩踏。截至2日，事件导致至少125人死亡，其中有32名儿童；另有323人受伤。 印尼国家警察发言人德迪（Dedi Prasetyo）3日表示：“依据国家警察总长指示，东爪哇（East Java）警察首长已将9名员警停职。他们全都遭到调查。”

广告 继续浏览后续

当地官员2日早些时候表示，踩踏事故共造成174人死亡。当局稍晚时称，经过对附近10家医院的数据核对，发现部分死者被重複统计，死亡人数修正为125人，受伤人数为323人，其中11人情况危殆。另外，总统下令每人赔偿近10万。

国际足联主席因凡蒂诺2日对事件中的遇难者表示哀悼。他说，这对所有足球界人士来说都是“黑暗的一天”。

美联社指出，阿雷马和佩尔塞巴亚是足球场上的宿敌，出事的坎朱鲁汉体育场为阿雷马主场。东爪哇省警察局长阿芬塔表示，为避免两队球迷斗殴，组织者赛前宣布禁止佩尔塞巴亚球迷入场，出事当天，球场内的4.2万名观众几乎全是阿雷马球迷。然而，阿雷马当晚表现不佳，20年来首次在主场输给帕尔斯巴亚。

比赛结束后，愤怒的球迷翻越栏杆进入球场，与警方爆发衝突，至少五辆警车被砸坏或烧毁。阿芬塔称，现场球迷几乎进入“无政府主义”状态。防暴警察随即发射催泪瓦斯尝试驱散球迷，数百名球迷为躲避催泪瓦斯，涌向同一个闸门，场内有人窒息，有人被踩踏。

阿芬塔2日表示，衝突中有34人当场死亡，还有一些人在医院或送往医院的途中死亡。初步调查结果显示，大部分遇难者死于踩踏，死者包括儿童及两名警员。一名倖存观众里兹基说：“当警察发射催泪瓦斯时，体育场变成了烟雾瀰漫的战场。我觉得眼睛又热又痛，我看不清东西，头也晕了，周围一片漆黑。”里兹基说，和他一起观赛的表弟死于头部受伤。

印尼政治法律安全统筹部长马福事后表示，这场比赛的观众人数严重超过体育场的合法容量。马福指出，坎朱鲁汉体育场仅能容纳3.8万人，但主办方却售出多达4.2万张门票。

《印度时报》则认为，今次惨剧警方责无旁贷。警方错误判断形势，在人流密集的足球场短时间内施放大量催泪瓦斯，导致惨剧发生。

印尼总统佐科2日下令对这场悲剧进行彻查。印尼青年与体育部长扎因丁2日表示，政府将重新评估球赛主办方的组织能力和足球赛安保问题，包括考虑不允许观众进入体育场。印尼本周馀下足球比赛已取消，印尼足总证实阿雷马今季馀下赛事禁止主场作赛。

足球是印尼最受欢迎的运动，每逢顶级联赛敌对球队对垒，必定会坐满球迷。当地足球流氓问题严重，其中积怨最深的要数佩斯查雅加达队和佩西比万隆队。两家俱乐部每逢交手，几乎都要出现流血事件。2018年，一名佩斯查雅加达队球迷被佩西比万隆队殴打致死。

在国际舞台上，印尼队与宿敌马来西亚队的球迷也经常发生衝突。2019年9月，在印尼首都雅加达举行的一场世界盃预选赛上，两队球迷互殴并互相投掷杂物，坐在现场的马来西亚体育部长被迫撤离。两个月后，双方球迷在马来西亚首都吉隆坡举行的另一场比赛中再次爆发衝突。

在本次事故发生前，印尼足球监督组织“拯救我们的足球”曾发布数据，显示1995年以来，印尼至少有86名球迷死亡，其中多数死于斗殴。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅