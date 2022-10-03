印度国大党走长征说要团结寻“地气”

印度/国大党长征

昨天10月2日，是圣雄甘地的生日庆典。印度国大党正在走4000公里距离的长征，希望以此与人民接近寻接地气。长征队伍计算好这一天走到巴达纳瓦卢，这是一个具有象征意义的村庄，是在1927年甘地在这里为最低种姓的人开办了一家纺织厂。

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据本台报道，在印度，自9月7日以来，国大党的主要领导人一直在从印度的南部向北部进军。国大党长期以来一直主导着国家政治，但被印度人民党赶下了台，国大党影响力正在减弱。国大党希望通过这次近4000公里的长途跋涉，能与印度选民重新建立信任关系。

据本台在印度卡纳塔克邦迈索尔地区的特别派记者Côme Bastin的报道称，本周日，10月2日，是圣雄甘地的生日庆典。国大党的长征在巴达纳瓦卢短暂停留，1927年甘地在这里为最低种姓的人开办了一家纺织厂。

下午3点，长征队伍在拉胡尔-甘地的带领下向迈索尔市进发，许多村民都赶来见他。其中桑吉塔-沙阿不是国大党党员，但想参加他们的一段长征。据他说，“我从孟买赶来，因为我支持国大党团结印度的口号。当然现在是那些像我一样生活舒适的人，来关心那些没有电、饿着肚子睡觉的人的时候了。”

46岁的阿肖克-库马尔(Ashok Kumar)前来迎接他的政党，但似乎对即将到来的选举并不太关心。他说，“印度人民党控制着一切：最高法院、选举委员会、印度教极端主义团体，这些机构在提炼造成社区之间分裂的毒药。”

长征行走必须在120天内到达克什米尔。这四个月，这看起来是国大党翻身的最后的机会。

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