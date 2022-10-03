台湾向世界推出英文电视频道 叫TaiwanPlus

台湾/TaiwanPlus

台湾推出英文电视频道，以增加国际影响力。台湾总统蔡英文出席政府支持的英文新闻频道TaiwanPlus在台北举行的电视运营启动活动，并在TaiwanPlus电视运营启动仪式上发表讲话。台湾电视频道目前仅在台湾播出，但据消息表示，他们计划在未来六个月内在美国推出。

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据路透社今天报道称，台湾周一推出了台湾首个英语新闻、生活方式和娱乐电视频道，以在中国挤压台湾加剧中寻求维护主权并在国际上发出更大的声音。

政府支持的 TaiwanPlus 去年开始酝酿，主要是在线流媒体平台，并得到蔡英文总统的大力支持。蔡英文在启动仪式上表示，该频道已经提升了台湾的国际形象，并将有助于台湾与“拥有我们自由民主核心价值观的国家”建立更紧密的联系。

路透社说，中国声称民主统治的台湾是中国的领土，而且中国在英语媒体中越来越活跃，中国特别是通过国家电视台的英语新闻频道中国环球电视网（CGTN）向外部传达执政的共产党的观点。

中国也在向台湾的国际空间施压，包括迫使外国公司在他们的网站上将台湾称为中国的一部分。中国并定期在台湾附近进行军事演习。

据该报道，台湾电视频道目前仅在台湾播出，但消息表示，他们计划在未来六个月内在美国推出。

路透社说，台湾国内的英文媒体已经屈指可数，其中最著名的是1999年创办、大众发行的自由时报出版的《台北时报》。

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