回应朝鲜挑衅 韩国战机发射2枚定向攻击炸弹

回应朝鲜挑衅

朝鲜4日清晨发射的一枚中程弹道导弹飞越日本上空，加剧了地区紧张局势，日韩美随即发声对此进行谴责。作为回应，韩国军方在当天派出联合攻击编队，通过战机发射了2枚空对地定向攻击炸弹（JDAM）。

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据韩联社报导，朝鲜4日进行中距离飞弹试射10小时后，韩国军方在全罗北道群山近海的稷岛射击场进行了联合攻击编队飞行训练和精密砲击训练。

据韩国联合参谋本部发布的消息，分别有韩国空军出动的4架F-15K战斗机和驻韩美军出动的4架F-16战斗机参与了这次飞行及精密砲击训练。

在精密砲击训练中，韩国战机发射的2枚JDAM炸弹准确击中了设置于稷岛射击场的目标物 ，射程为24公里，误差距离仅13公尺。这次成功的训练表明，韩国军方有能力事先设定目标物，并精准打击位于地底下或洞窟内的射击基地。

资料显示：JDAM是在常规炸弹上安装了引导装置及机翼，可利用GPS及INS（惯性导航系统）在白天或夜晚进行精密砲击。

联合参谋本部公开表示，韩美联军通过这次训练展现了反制朝鲜的实力，无论朝鲜採取何种挑衅行动，同盟军都可针对挑衅的源头进行精密打击。

韩联社的相关报导称，这次联合训练无疑是对朝鲜的一次严正警告。

此前，朝鲜当局在当地时间10月4日上午7时23分左右向东方发射了一枚IRBM弹道导弹，飞行距离超过4500公里，最高高度达1000公里。这枚导弹越过了日本东北部的上空，最后落入太平洋。

据日本共同社报导，朝鲜导弹飞越日本上空时，日本启动了即时警报系统，呼吁北海道和青森县居民避难，当地铁路交通一度因此中断，但日本政府没有采取拦截或摧毁朝鲜导弹的手段。

日本首相岸田文雄则在第一时间通过媒体对朝鲜接二连三发射弹道导弹的行为提出强烈谴责，并表示他的内阁将收集并分析相关情报。

日本内阁官房长官松野博一随后在记者会上表示，朝鲜多次发射弹道导弹等一系列行动，威胁到日本、地区以及国际社会的和平与安全，“已构成对包括日本在内的国际社会的严重挑战”。

路透社在相关报导中援引韩国军事专家的说法称，朝鲜此次发射的弹道导弹很可能属于2017年宣布的火星-12，当时朝鲜声称该导弹能够威胁到关岛。

早前，联合国安理会曾通过决议禁止朝鲜试验核武以及导弹，而朝鲜因不断触犯这一决议而一直受到联合国的制裁。

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