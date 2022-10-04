新德里斥巨资组建数字平台与北京争夺外资

印度/中国

中国内政以及地缘政治风险导致大量外资企业撤离中国，印度正在成为与中国抢夺西方投资的主要竞争对手，最新评估显示三年之后，四部iPhone手机中将有一部产自印度。印度政府近日斥资一万多亿美元创建数字平台以吸引外资。

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彭博新闻社九月底爆出美国苹果公司计划在印度制造最新的iPhone款式之后，美国摩根大通近日的一份报告又指出，从今年年底开始，苹果公司将会把约5%的iPhone 14生产转移到印度，到2025年苹果计划在印度生产约四分之一的iPhone手机。

苹果逐渐退出中国市场被中国官方环球时报的评论员认为是无疑问受到来自美国政策的压力。

印度是仅次于中国的全球第二大智能手机市场，此前印度生产新款iPhone的时间通常比中国滞后6至9个月。

彭博社此前援引据知情人士消息，称苹果一直在与供应商合作，以提高在印度的生产能力，缩小印度和中国生产新iPhone的时间差。iPhone的主要制造商富士康已经研究了如何从中国将零部件发货至印度，并在印度清奈附近的工厂组装iPhone 14。

不过，环球时报警告说，“印度目前做到的还只是“最终组装”，这一环节只占据整个价值链的10%到20%，原材料与重要零部件大多还需要依靠进口。”而且，环球时报强调，“如果加入包括罢工等在内的各种风险评估，印度的制造业成本同中国相比并没有绝对优势。”

除了制造成本之外，评论指出，地缘政治风险底也是苹果撤往印度的原因所在。

印度方面，为了吸引外资，印度总理莫迪近日推出一个100万亿卢比（1.2万亿美元）的大型项目，计划创建一个数字平台，将印度政府16个部委结合起来，提高工作效率，大规模推动印度的基础设施建设。

据印度官方介绍，该计划设想按照欧洲在第二次世界大战后的做法或中国在1980年至2010年期间的做法来模拟基础设施项目，确保新修建的道路不会被再次挖开以铺设电话线或天然气管道。以提高国家的 "竞争指数"。

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