日美战机实施联合演练应对朝鲜射弹 两国首脑通话：加以最强烈的谴责

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日本防卫省统合幕僚监部和美国印太司令部10月4日发布消息称，当天在九州以西实施了航空自卫队和美海军陆战队共计12架战机的联合训练。美国总统拜登（Joe Biden）及防长奥斯汀（Lloyd Austin）当天还分别与他们的日本同行——首相岸田文雄及防卫相滨田靖一通话。

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据共同社报导，日美鉴于朝鲜发射了飞越日本列岛的弹道导弹而紧急展开训练，意在明确展现制衡态度。日本防卫省称，此次演练的目的是确认自卫队和美军的快速反应态势。

据日本防卫省介绍，空中自卫队派出宫崎县新田原基地4架F-15战斗机和福冈县筑城基地4架F-2战斗机参加了训练，美国海军陆战队派出山口县岩国基地4架F-35战斗机参加。

美国印太司令部通过声明表示：“在朝鲜民主主义人民共和国于10月4日向日本上空发射弹道导弹之后，美国海军陆战队的战斗机与日本航空自卫队的战斗机于10月4日在日本海上空进行了双边演习。日本航空自卫队和美国部队例行合作，在保卫我们国家的同时加强行动准备和对区域威胁的反应，并进一步加强区域和平和稳定。”

美方声明称：“美日联盟仍然致力于通过该地区的和平与繁荣，以确保一个自由开放的印度-太平洋。我们对保卫大韩民国和日本的承诺仍然是钢铁般的。”同样在当天，美韩两军举行了联合攻击编队飞行演练和精确打击演练，应对朝鲜当天发射中远程弹道导弹。

美日领导人周二还进行了通话。据白宫方面介绍，“拜登总统今天与日本首相岸田谈话，在朝鲜于10月3日（美东时间）在日本上空发射远程弹道导弹之后，加强了我们对日本防务钢铁般的承诺。两位领导人共同以最强烈的措辞谴责朝鲜的导弹试验，确认这次发射是对日本人民的威胁，破坏了该地区的稳定，并明显违反了联合国安理会决议。”

白宫指出，美日领导人确认，“他们将继续在双边、与大韩民国的三边以及与国际社会密切协调其近期和长期的反应。两国领导人讨论了立即遣返和解决被朝鲜绑架的日本公民案件的重要性，并决心继续尽一切努力限制朝鲜支持其非法弹道导弹和大规模毁灭性武器计划的能力。”

就日美防长的通话内容，日本防卫省通过声明介绍称：“部长们强烈谴责朝鲜的一系列弹道导弹发射，包括最近的导弹发射，是对联合国安理会相关决议的违反，它不仅威胁到该地区的和平与稳定，也威胁到国际社会”。

日方称：“滨田大臣表示，发射越过日本上空的弹道导弹是对日本安全的严重和紧迫的威胁，这种无耻的行为是绝对不可接受的。滨田大臣还表示，他将从根本上加强日本的防御能力，现实地审查所有选项，包括所谓的‘反击能力’，以保护日本人民的生命和生计。奥斯汀部长重申，美国向日本提供包括核能力在内的延伸威慑的承诺仍然坚定不移。”

两国防长确认：“为应对朝鲜的挑衅行动，日本和美国国防当局将继续彼此密切合作，以加强联盟的威慑和应对能力，并申明他们将推进日本、美国和韩国之间的密切三边合作。”

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