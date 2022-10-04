日首相会见美印太司令部司令：进一步加强日美联盟的威慑能力

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日本首相岸田文雄10月4日在首相官邸接见了来访的美国印太司令部司令阿奎利诺（John C. Aquilino）。双方就朝鲜当天试射弹道导弹，并飞越日本上空一事交换了意见。

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据日本外务省介绍，岸田文雄于当地时间周二下午接受了阿奎利诺继昨天访问日本期间的第二次礼节性拜访，以回应朝鲜当天上午发射的弹道导弹。据了解，岸田文雄在会上表示，朝鲜在过去一周内史无前例地频繁向日本上空发射弹道导弹，这是对日本安全的严重和紧迫的威胁，也是对国际社会的明确和严重挑战，这种暴行是不能容忍的。

阿奎利诺直接向岸田文雄介绍了美国印太司令部对朝鲜导弹试射的看法。日方称，在确认日本和美国以及日本、美国和韩国将继续合作应对后，双方将继续密切合作，进一步加强日美联盟的威慑和应对能力。

美国印太司令部周二就朝鲜试射弹道导弹发表声明加以谴责。声明指出：“我们察觉到朝鲜今天发射了弹道导弹，包括它飞越了日本。我们正在与日本和韩国以及其他区域盟友和伙伴密切磋商，以应对朝鲜构成的威胁。”

声明表示：“美国谴责这些行动，并呼吁朝鲜不要采取进一步的非法和破坏稳定的行动。虽然我们评估这一事件没有对美国人员、或领土、或对我们的盟友构成威胁，但我们将继续监测这一情况。美国对保卫日本和韩国的承诺仍然是钢铁般的。”

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