日首相：朝鲜发射导弹对日本安全是严重且紧迫的威胁，绝不能容忍

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自东京方面消息，日本首相岸田文雄10月4日在政府与执政党联络会议上，就朝鲜发射导弹谴责称：“这对我国的安全而言是严重且紧迫的威胁，绝不能容忍”。朝鲜当天上午7点23分许从慈江道舞坪里地区向东发射1枚中远程弹道导弹，导弹射程达4500多公里，越过日本列岛上空。这是朝鲜导弹第7次飞过日本上空，上一次是在2017年9月。

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就平壤的这一最新挑衅行为，岸田文雄当天向媒体表示：“据悉，朝鲜刚刚发射了一枚弹道导弹，该导弹经过我国上空，落在太平洋上空。我强烈谴责这种无耻的行为，这是在最近多次发射弹道导弹之后发生的。”

岸田文雄称：“以飞经我国上空的形式发射弹道导弹是有可能给（国民的）生命财产造成严重影响的行为”。他要求迅速确认是否有坠落物造成的损失。他还要求与美国和韩国等相关各国携手应对。日本政府并召开了国家安全保障会议（NSC），致力于收集和分析信息。

据共同社报导，岸田文雄要求中央政府相关部门向日本国民提供准确信息、确认船舶和飞机是否安全、确保能应对不测事态的态势。目前，日方未收到遭受损失的信息。

日本内阁官房长官松野博一周二发表声明称，为了确保日本的和平与安全，将通过修改国家安全保障战略等，就意为对敌基地攻击能力的“反击能力”等展开讨论，迅速彻底强化防卫力。声明表示，包括在联合国安理会的进一步应对在内，将迅速探讨坚决的对朝措施。

报导指，日本政府在设于危机管理中心的官邸对策室汇总信息，同时利用全国瞬时警报系统（J-ALERT）和面向地方政府的速报系统Em-Net，向国民发出了讯息，并召集紧急集合小组磋商了如何应对。

此外，日本防卫省召开相关干部会议，使用F-15战机等收集了信息。日本防卫大臣滨田靖一透露称，未实施基于《自卫队法》的弹道导弹摧毁措施。他向媒体指出，做出了导弹不会飞抵日本的判断。

据悉，这是2021年1月美国拜登政府上台后首次有朝鲜导弹飞过日本上空，此次的飞行距离可从朝鲜抵达美军要塞关岛。日本政府相关人士分析说：“大概是为了吸引美国的注意而发射了飞越日本列岛的导弹。”

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