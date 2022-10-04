朝鲜保持着随时可进行核试验的状态，韩国提升压倒性打击能力

军事

韩国国防部4日就朝军动向表示，朝鲜保持着随时可进行核试验的状态，正为使用液体燃料发射洲际弹道导弹（ICBM）和潜射弹道导弹（SLBM）做准备。

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韩联社报道，韩国国防部表示，朝鲜不断致力于提升核武能力。朝鲜宁边的核反应堆等主要核设施正在正常运转，处于随时可进行核试验的状态。

被问及朝鲜核试准备工作什么时候结束，韩国国防部长官李钟燮表示，朝鲜今年5月前后已做好相关准备，但还很难判断他们什么时候进行核试验。李钟燮表示，第七次核试验可能试爆小型核武，其威力或（较第六次核试验）更大。

对于遏制朝鲜核威胁的方案，韩国国防部提出加强“韩国型三轴体系”，确保压倒性打击能力。“韩国型三轴体系”由“杀伤链系统”、“韩国型导弹防御系统”（KAMD）、“大规模打击报复作战计划”（KMPR）组成，军方正在加强确保进攻性打击能力的“杀伤链系统”，加大对朝鲜全境的监视侦察力度，构建能及时应对朝鲜导弹威胁的多层导弹防御体系。韩国国防部还表示，为了让朝鲜放弃核武，军方正在提升压倒性打击能力，包括地海空部署大威力、超精密导弹，提升特种部队的作战执行能力等。

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