美韩举行精确实弹打击演练应对朝鲜射弹 两国防长通话

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据韩国联合参谋本部（联参）和美国印太司令部10月4日介绍，韩美两军举行了联合攻击编队飞行演练和精确打击演练，应对朝鲜当天发射中远程弹道导弹。

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据韩联社报导，韩国空军旗下4架F-15K战机和驻韩美空军旗下4架F-16战机参加联合攻击编队飞行演练。F-15K战机针对设在全罗北道群山近海的假象目标，发射2枚空对地联合制导攻击武器（JDAM）。其射程为24公里，圆概率误差仅为13米。韩军自朝鲜发射中远程弹道导弹后，仅时隔10个小时便实施演练，旨在向朝释放警告信息。

韩国联参表示，韩美两军通过演练展现坚决应对朝鲜任何挑衅行为的决心，以及凭借同盟压倒性的战力精准打击目标的能力和惩戒力量。为应对朝鲜接连不断的射弹行为，韩美正在巩固联合防卫态势，同时携手监视朝鲜发起进一步挑衅的可能性，保持稳固的戒备态势。

美国印太司令部周二通过声明表示：“在朝鲜民主主义人民共和国于10月4日向日本上空发射弹道导弹之后，美国印太司令部和大韩民国（韩国）人员于10月4日在西海上空进行了双边演习，以展示联合威慑和动态打击能力，同时展示我们国家的双边互操作性。在演习期间，他们在竹岛靶场进行了联合制导攻击武器（JDAM）的实弹打击。”

声明强调：“美国仍然致力于通过该地区的和平与繁荣，以确保一个自由开放的印度-太平洋。我们对保卫大韩民国和日本的承诺仍然是钢铁般的。”

据了解，韩国国防部长李钟燮周二还同美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）通电话，就朝鲜发射中远程弹道导弹的共同应对方案进行了讨论。

据韩方介绍，两国防长就近期朝鲜射弹以及进一步发起挑衅的可能性共享信息，并商定将在韩美紧密合作下随即落实共同制定的应对措施。双方评价，韩美当天通过联合空中武力示威确认了立刻精确打击朝鲜挑衅源头的应对能力和态势。

两国部长重申，今后将通过部署美国战略资产等方案强有力地应对朝鲜任何挑衅。据韩方介绍，奥斯汀再次强调了美方将利用所有军事力量对韩国提供延伸威慑的钢铁般的防卫承诺。

报导指，双方强烈谴责当天朝鲜射弹，并一致认为，此次朝鲜射弹公然有违联合国安理会决议，是对韩半岛乃至国际社会的和平稳定构成严重威胁的重大挑衅。

双方强调，朝鲜不断发起挑衅，只会招致韩美同盟加强反制和应对能力，以及被国际社会更为孤立的后果：朝鲜越是挑衅，韩美同盟的应对态势就越为强大。

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