韩国防长：将基于韩美同盟以军力和威慑维和

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自首尔方面消息，韩国国防部10月4日就朝军动向表示，朝鲜保持着随时可进行核试验的状态，正为使用液体燃料发射洲际弹道导弹和潜射弹道导弹做准备。韩国国防部长李钟燮当天表示，为在牢靠的韩美同盟基础上做到“以力量和威慑维护和平”，韩军制定并推进国防发展计划。

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据韩联社报导，韩国国防部周二在韩国国会国防委员会国政监查会上进行汇报时表述如上。韩国国防部表示，朝鲜宁边的核反应堆等主要核设施正在正常运转，处于随时可进行核试验的状态，朝鲜不断致力于提升核武能力。

被问及朝鲜核试准备工作何时完毕，李钟燮在会上表示，朝鲜今年5月前后已做好相关准备，但尚难断言何时进行。李钟燮指出，第七次核试验可能试爆小型核武，其威力或（较第六次核试验）更大。

据了解，李钟燮指出，韩半岛安全形势十分严峻。针对来自朝鲜的核导威胁，韩军继续保持戒备状态，并通过加强韩美合作，进一步增强延伸威慑执行能力。同时，韩军正加快推进“韩国型三轴体系”项目建设。

报导指，针对遏制朝鲜核威胁的方案，韩国国防部提出加强“韩国型三轴体系”，确保压倒性打击能力。“韩国型三轴体系”由“杀伤链系统”、“韩国型导弹防御系统”（KAMD）、“大规模打击报复作战计划”（KMPR）组成，军方正在加强确保进攻性打击能力的“杀伤链系统”，加大对朝鲜全境的监视侦察力度，构建能及时应对朝鲜导弹威胁的多层导弹防御体系。

韩国国防部还提出，为了让朝鲜放弃核武，军方正在提升压倒性打击能力，包括地海空部署大威力、超精密导弹，提升特种部队的作战执行能力等。

值得一提的是，美国智库战略与国际研究中心（CSIS）下属朝鲜专题网站“超越平行线”3日刊文称，观测到朝鲜位于咸镜北道丰溪里的核试验场活动增加的迹象。

文章根据近期拍摄的商业卫星图像分析指，朝鲜丰溪里核试验场3号坑道已完成核试验准备工作，4号坑道附近亦有新的施工迹象。据信，3号坑道入口近期没有出现新动向，这与3号坑道已修复完毕的韩美情报部门的判断相一致。

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