柬埔寨当局称 有674名在柬中国公民等待被遣返

遣返

柬埔寨移民总局通报，目前有920名外国人在柬埔寨移民中心等待被遣返，其中包括674名中国公民。据报导，柬国当局近期共抓捕53名贩卖人口的涉案人员，其中49人来自中国大陆与台湾。

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联合网转引《柬中时报》报导，柬埔寨移民总局通报，今年前九个月已有1450名外国人被驱逐出境。他们分别来自32个国家和地区，其中包括390名中国公民。他们在柬埔寨从事电信诈骗等违法犯罪活动。

去年全年，共有3594名外国人被驱逐出境，多数是越南公民，其中也包括266名中国公民。

柬埔寨内政部报告指出，柬国副总理苏庆求助管道自开通以来，截至10月3日，已接获402宗求助个案，涉及人数达976人（来自11个国家和地区），其中485人已获救。

报告指出，在解救行动中，警方抓捕了53名涉案人员，其中49人来自中国大陆和台湾，4人来自越南。他们涉嫌贩卖人口等违法犯罪。

报导引述柬埔寨总理洪森表示，最近数月，柬埔寨政府和当局卯足干劲，全力开展打击人口贩运、非法赌博、毒品等违法犯罪工作。洪森还表示，“在求助的数千名外国人中，只有数百人是人口贩运受害者”。

今年7月和8月间，柬埔寨移民总局总监吉占塔烈两度会见中柬执法合作协调办公室负责人仵建民，就加大打击跨国犯罪问题深入交换意见。

报导称，吉占塔烈高度评价两国执法合作成果，希望通过中柬执法合作协调办公室，继续同中方加强情报共享和经验交流，进一步深入打击各类跨国犯罪。

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