美韩参谋长通话探讨应对朝鲜射弹 美航母重返朝鲜半岛东部海域

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自首尔方面消息，韩国联合参谋本部（联参）议长金承谦10月5日与美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）通电话，双方就遏制朝鲜核导威胁的方案进行讨论。据韩国联参透露称，日前参加韩美联合军演后驶离韩国海域的美国海军“里根”号航母打击群当天将重返朝鲜半岛东部公海海域。

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据韩联社报导，金承谦周三在通话中表示，重要的是让朝鲜清醒认识到试爆核弹、发射导弹得不到任何好处，越是挑衅，韩美同盟的应对力量就越为强大。米利强调，美国防卫韩半岛的承诺比以往任何时候都更坚定，今后将更积极地与韩方合作，采取紧密协调的共同行动。

据悉，美韩参谋长谴责朝鲜前一天发射中远程弹道导弹公然违反联合国安理会决议，是严重威胁韩半岛和地区稳定的挑衅行为。双方一致认为，两军在挑衅发生后进行的联合空中武力示威和地对地导弹联合射击充分体现了韩美同盟的应对能力和坚定决心。

报导指，双方认为，遏制朝鲜军事威胁需要韩美日三边安全合作，并商定借在华盛顿举行的韩美军事委员会第47次会议之机讨论如何增强针对朝鲜核导威胁的军事应对能力和延伸威慑执行力。

据韩方介绍，美国海军“里根”号航母打击群周三将重返朝鲜半岛东部公海海域。报导称，“里根”号航母打击群刚驶离便返回的情况非常罕见。韩国联参表示，这表明了韩美同盟将就朝鲜的接连挑衅加强应对态势，以及反制朝鲜任何挑衅和威胁的坚定决心。

韩美两军周三稍早时向朝鲜半岛东部海域实施地对地导弹联合射击，以反制朝鲜前一天的中远程弹道导弹挑衅。据了解，在当地时间凌晨1点左右进行的联合射击中，韩军还发射了1枚“玄武-2”弹道导弹，但升空不久便偏离正常飞行轨道，坠落在发射基地，至今尚无人员伤亡报告。

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