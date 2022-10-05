10月起 韩国全面解除入韩旅客核酸检测

解除入韩旅客核酸检测

韩国自10月1日起全面解除旅客入境第一天进行核酸检测的义务。韩国中央灾难安全对策本部9月30日召开的会议上，集中讨论了改善海外入境者检测政策的计划和易感染设施的检疫措施。

广告 继续浏览后续

大纪元报道，10月1日零时起，海外入境人员无需履行入境24小时内进行核酸（PCR）检测义务，但入境后三天内出现疑似症状的人，可以在保健所免费接受核酸检测。

第一控制官李基日表示，考虑到“奥密克戎”变异株BA.5的致死率极低，且海外入境者确诊比率从8月份的1.3%下降到9月份的0.9%，作出上述决定。

至此，继解除入境人员隔离义务、解除入境前核酸检测义务后，韩国的所有入境相关防疫措施全面解除。但是，今后若出现致命率高的变异株等需要加强入境防疫管理的情况，还将重新制定防疫措施。

民调：过半韩国人认为室内可摘口罩

9月29日，首尔大学刘明顺（音）教授团队公布于22日—26日面向1,000名18岁以上成年人进行问卷调查的结果。根据调查，55%的受访者认为可以取消室内佩戴口罩义务，41.8%认为现在还不能取消，3.2%表示不清楚。

其中，认为“现在可以部分（阶段性）取消”的受访者比例最高，占43.9%，而11.1%的受访者认为“现在可以全面取消”。

而对于室内摘口罩持否定意见的应答者中，35.0%认为“目前还不能取消”，而6.8%认为“绝对不能取消”。

同时，如果取消室内强制佩戴口罩的规定，30.4%的受访者表示自己仍会在室内佩戴口罩，30.7%的受访者表示会根据周围情况作出决定，29.6%的受访者表示暂时会继续戴口罩，但最终会摘下口罩，另有7.6%受访者表示会立刻摘下口罩。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅