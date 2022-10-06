日韩首脑强烈谴责朝鲜射弹 岸田称两国关系应面向未来

朝鲜/韩国/日本

朝鲜10月6日又发射了两枚短程弹道导弹，韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄当天下午进行了电话会谈。两国领导人强烈谴责，朝鲜发射弹道导弹是对韩半岛乃至东北亚和国际社会的和平与安全构成严重威胁的重大挑衅行为，并商定今后保持合作予以严正应对。

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据日本外务省介绍，日韩领导人的通话时长大约25分钟。两位领导人强烈谴责朝鲜自9月底以来在短时间内进行的六次弹道导弹发射，包括朝鲜的导弹近五年来首次飞越日本上空，是对地区安全的严重和紧迫的威胁，是对国际社会的明确和严重挑战。

日方指，两位领导人共同认识到进一步加强美日联盟和美韩联盟的威慑和应对能力的重要性，并同意进一步促进日韩美安全合作。此外，两国领导人确认，日本、韩国和日韩美将继续密切合作，根据联合国安理会决议实现朝鲜的完全无核化，包括在安理会采取进一步措施。岸田文雄还呼吁韩国在解决被绑架日本人问题上继续给予理解和合作，并得到了尹锡悦的再次支持。

岸田文雄在这次通话结束后出席了新闻发布会。他向媒体表示：“尽管日本和韩国的双边关系存在各种挑战，但在考虑诸如朝鲜问题等各种问题时，重要的是在1965年《日韩索赔协定》以来建立的友谊基础上发展面向未来的关系”。岸田文雄提出：“我认为，在1965年《日韩索赔协定》以来建立的友好关系的基础上，以面向未来的方式发展关系非常重要。”

首尔方面，韩国总统室当天通过书面简报介绍，两国领导人强烈谴责，朝鲜发射弹道导弹是对韩半岛乃至东北亚和国际社会的和平与安全构成严重威胁的重大挑衅行为，并商定两国今后保持合作予以严正应对。

双方一致认为，朝鲜应中断鲁莽的挑衅，各方应向朝鲜释放挑衅必将付出代价的信息。为此韩美日三方的安全合作，以及包括与联合国安理会等国际机构在内的携手合作尤为重要。

韩国总统室还介绍，双方均认为，韩日两国在各种事务中是需保持合作的伙伴，双方还对上月借联大之机举行的韩日首脑简式会谈等两国之间积极的动向给予高度评价，并表示将继续付出相关外交努力。两国领导人还商定，将不分规格，就安全问题等各种事务随时保持沟通。据韩联社报导，两国公布的电话会谈内容中不包含恢复《韩日军事情报保护协议》（GSOMIA）相关问题。

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