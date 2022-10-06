朝鲜12架军机示威飞行 韩国出动逾30架战机出击应对

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韩国联合参谋本部（联参）10月6日表示，朝鲜12架军机当天下午2时许在韩军“特别监视线”以南地区进行示威性编队飞行。韩军30架飞机随即紧急出击应对。

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据韩联社报导，韩国军方推测朝方在从黄海北道谷山一带飞往黄州的途中，在特定地区进行了一个小时左右的空对地射击联演。韩国联参表示，韩国空军F-15K战斗机等30多架飞机随即出动予以压倒性反制。

据介绍，韩军为迅速应对高速飞行的战斗机，将“战术行动线”（TAL）以北数十公里设为“特别监视线”。“战术行动线”是韩军在军事分界线（MDL）和西海北方界线（NLL）以北20至50公里的朝方上空设定的假想界线，朝鲜飞机一旦接近或飞越此线，韩军战斗机就会紧急出动应对。朝鲜军机当天未越过战术行动线。

报导指，朝鲜同时投入战斗机和轰炸机进行示威性编队飞行和空对地射击尚属首次，据分析，朝鲜此举或意在对美国“里根”号航母打击群重返韩半岛东部公海海域参加韩美日联合反导演练、韩美举行地对地射击演习表示抗议。

近日来，朝鲜已在韩美联演前一天的9月25日、联演期间的28日和29日、韩国国军日的10月1日相继发射短程弹道导弹，并于4日发射中远程弹道导弹，周四上午还发射了2枚短程弹道导弹。朝方以罕见的高频率多次射弹，外界对其会实施第七次核试验的担忧升温。

美国印太司令部当天发表声明称：“美国、韩国和日本强烈谴责朝鲜的射弹活动，这些活动违反了联合国安理会的许多一致的决议。我们敦促朝鲜立即停止违反联合国安理会决议、使军事紧张局势升级、破坏该地区稳定和危及和平与安全的行动。”

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