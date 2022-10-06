泰国发生枪杀案 至少37死含24儿童

枪杀案

泰国警方10月6日确认，一名被开除的警察在东北部一家幼儿园用刀枪袭击民众，造成至少37人死亡，嫌犯在杀死自己妻儿后也自杀了。

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泰国中央调查局（CIB）确认，嫌犯是34岁的前警察Panya Kamrap，去年因毒品相关问题被警局开除公职。调查人员后来证实，嫌犯自杀前杀掉了他的妻子和孩子。

美联社报导，据警方发言人Archayon Kraithong称，至少有37人在袭击中丧生。另有12人受伤。至少有24名死者是儿童，其中大部分是学龄前儿童。

“死去的老师，她怀里抱着一个孩子。”一名未透露姓名的目击者在现场告诉泰国Kom Chad Luek电视台，“我不认为他会杀死孩子，但他朝门开了一枪，然后直接穿过房门。”

一名目击者说，当日托中心的工作人员看到袭击者拿着枪靠近时，他们锁上了门，但他开枪闯了进来。袭击发生后在网上发布的视频中，可以听到家庭成员在托儿所外哭泣，还有一个图像显示一间房间的地板上沾满了血迹，睡垫散落一地。墙壁上装饰着字母和其他它彩色装饰图片。

警方表示，在袭击中，凶嫌使用了多种武器，包括手枪、霰弹枪和刀。

根据泰国总理办公室的一份声明，此次大规模枪击事件发生在农磨兰普府（Nong Bua Lamphu）Uthaisawan Na Klang的儿童日托中心，“总理对枪击事件表示哀悼。”声明中说。

据CIB的吉拉波‧普瑞德（Jirapob Puridet）少将称，嫌疑人因涉嫌贩卖毒品卷入一起正在审理的案件，他在前往托儿所行凶几个小时前在农磨兰普府出过庭。普瑞德告诉CNN，这名前警察“被指控贩卖毒品”，去年被开除公职。

案发时正在附近工作的地区官员吉达帕‧汶颂（Jidapa Boonsom）告诉路透社，枪手来到日托中心时，大约有30名儿童在现场，比平时人少。因为当天下大雨，很多人没来。

“枪手在午餐时间来到这里，首先向儿童日托中心的四五名官员开枪”，这些人中有一名怀孕八个月的教师，汶颂补充说，“起初人们以为是烟花爆竹（在响）。”

汶颂说，枪手随后强行进入一个上了锁的房间，孩子们在那里睡觉，他用刀捅死了一些孩子。

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