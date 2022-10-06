美日韩在韩国东部海域实施反导演习，反制朝鲜射弹挑衅

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据韩国联合参谋本部（联参）10月6日消息，韩美日当天在韩国东部海域公海上联合实施反导演习，以反制朝鲜射弹挑衅。朝鲜当天上午6时许从首都平壤的三石附近向日本海发射了2枚短程弹道导弹。日本政府介绍，推测均落在了日本专属经济区之外。

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9月下旬参加美韩联合演习的美国海军“里根”号航母打击群已重返日本海，朝鲜6日发射导弹可能是对此的反制。据了解，包括巡航导弹在内，这是朝鲜今年第24次发射导弹。朝方以罕见的高频率多次射弹，外界对其会实施第7次核试验的担忧升温。

据韩联社报导，韩国“世宗大王”号宙斯盾舰（DDG）、“里根”号航母（CVN-76）及“本福尔德”号宙斯盾舰（DDG 65）、日本海上自卫队金刚级“鸟海”号宙斯盾舰（DDG 176）参加了周四的演习。

演习期间，韩美日军方假设朝鲜发射弹道导弹，通过共享拦截目标情报熟练掌握探测、追踪、拦截流程。韩国联参表示，希望通过此次海上反导演习，进一步提高应对朝鲜导弹挑衅的作战能力，并巩固防卫态势。

“里根”号航母打击群9月23日驶入韩国釜山作战基地，26日至29日与韩军一同实施海上演练，30日还与韩日两国联合实施反潜演习，之后前往日本海域。在朝鲜于本月4日发射中远程弹道导弹后，该打击群5日掉头重返韩国附近海域。

值得一提的是，美韩、日韩对朝代表周四还先后通电话，讨论朝鲜近来频繁发射弹道导弹问题，并敦促朝方立即停止挑衅。

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