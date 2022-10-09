回应朝鲜再次射弹 尹锡悦强调加强韩美日安全合作

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朝鲜10月9日凌晨朝向东部海域发射2枚短程弹道导弹，若算上巡航导弹，此次已是今年第25次发射。韩国总统办公室当天就朝方接连不断发射弹道导弹一事表示，总统尹锡悦强调韩美日三国加强安全合作的重要性。

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朝鲜从9月25日至当天共发射7次弹道导弹，今年来已发射弹道导弹23次，发射巡航导弹2次。今次是自尹锡悦上台以来朝方第11次发射导弹。

据韩联社报导，韩国总统室公报首秘金恩慧周日通过书面材料介绍称，尹锡悦周日表示，韩方将进一步加强韩美同盟关系以及韩美日三边安全合作，以应对朝鲜核导威胁。

材料称，韩国政府将基于牢固的韩美同盟关系和韩美日三边安全合作保护国民，并强调安保工作没有“适当水平”，只有超常戒备才能维护国家安全。

据悉，尹锡悦表示，韩美具备的延伸威慑力应覆盖综合性的延伸威慑应对措施，以反制朝鲜任何形式的挑衅，且可事前打消朝方的挑衅念头，韩美指挥班子已就此形成战略共识。尹锡悦还指出，将大幅增强韩美延伸威慑力，同时让朝鲜认清拥核对区域内自由与和平构成威胁，也不利于朝鲜发展经济和维护安全。

报导指，金恩慧称，韩方将继续努力促使朝鲜弃核，并让其把握繁荣与和平的未来。她说，尹锡悦总统希望对朝政策路线图“大胆构想”早日得到落实落地，朝鲜的未来终究取决于自身的选择。和平可通过力量来维护，但我们同时也应努力通过对话实现可持续的和平。

据了解，日美韩三国周日分别举行了政府高官间的双边电话会谈，确认不容许朝鲜把美韩军演当作发射导弹的正当理由，并谴责朝鲜以史无前例的频率发射导弹。据共同社报导，日本首相岸田文雄还对相关省厅做出三点指示，分别是向国民迅速准确提供信息、确认船舶和飞机安全、为不测事态做好准备。

针对朝鲜的这一最新挑衅行为，美国印太司令部周日发表声明称：“我们知道这两次弹道导弹发射，并正在与我们的盟国和合作伙伴密切协商。虽然我们评估这一事件不会对美国人员或领土或我们的盟友构成直接威胁，但导弹发射凸显了朝鲜非法大规模杀伤性武器和弹道导弹计划的破坏稳定影响。美国对韩国和日本的防卫承诺仍然坚定不移。”

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