朝鲜从潜艇再发弹道导弹 日本束手无策
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9日凌晨，朝鲜向日本海发射了两枚弹道导弹，两者可能都是潜水艇发射的弹道导弹（SLBM）。
据日本防卫省等消息人士透露，朝鲜9日凌晨1时47分左右和凌晨1时53分左右，从面向日本海的文川地区连续发射两枚弹道导弹，发射场有可能在海上。
两枚导弹在最高约100公里的高度飞行了约350公里，据信降落在日本的专属经济区之外。
日本防卫省正在继续进行分析，包括发射潜射弹道导弹的可能性。如果是潜射弹道导弹，这是2022年5月以来的再次发射。
日本防卫副大臣井野俊郎就朝鲜这次发射指出：“挑衅执拗地单方面升级，绝对不能容忍。”
这是朝鲜在2022年第25次发射弹道导弹，日本政府已通过驻北京的大使馆途径提出强烈抗议。
9日下午，岸田首相在访问地三重县铃鹿市接受记者采访时表示，朝鲜的弹道导弹发射“从9月底开始已经7次”，“我已指示全面收集信息，提供信息并确认安全。”他说：“我们必须继续密切关注朝鲜未来的挑衅行为。”
他还表示，“我们要与美韩等相关国家保持密切联系。”
朝鲜对日本的一再抗议置若罔闻，联合国安理会10月5日召开紧急会议，美国要求联合国安理会在5日召开一场公开会议，以讨论朝鲜5年来首次向日本上空发射弹道导弹一事，英国、法国、阿尔巴尼亚、挪威和爱尔兰都表示支持美国的要求，但是中国和俄罗斯对美国提出的这项要求表示反对，没能采取一致应对。
5月下旬，中国和俄罗斯在安理会行使否决权，否决了美国起草的加强对朝制裁决议案。朝鲜有可能是预见到因安理会无法充分发挥作用，制裁不会加强，于是多次发射导弹。
日本政府在与朝鲜发射导弹问题上的交涉上已陷入僵局，制裁手段已经用尽，他们还没有找到阻止朝鲜挑衅不断升级的方法。
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