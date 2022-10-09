朝鲜从潜艇再发弹道导弹 日本束手无策

朝鲜/导弹

韩国首尔街头电视播放朝鲜领导人金正恩在关于朝鲜向日本海发射两枚导弹的新闻广播中讲话。2022年10月6日

9日凌晨，朝鲜向日本海发射了两枚弹道导弹，两者可能都是潜水艇发射的弹道导弹（SLBM）。

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据日本防卫省等消息人士透露，朝鲜9日凌晨1时47分左右和凌晨1时53分左右，从面向日本海的文川地区连续发射两枚弹道导弹，发射场有可能在海上。

两枚导弹在最高约100公里的高度飞行了约350公里，据信降落在日本的专属经济区之外。

日本防卫省正在继续进行分析，包括发射潜射弹道导弹的可能性。如果是潜射弹道导弹，这是2022年5月以来的再次发射。

日本防卫副大臣井野俊郎就朝鲜这次发射指出：“挑衅执拗地单方面升级，绝对不能容忍。”

这是朝鲜在2022年第25次发射弹道导弹，日本政府已通过驻北京的大使馆途径提出强烈抗议。

9日下午，岸田首相在访问地三重县铃鹿市接受记者采访时表示，朝鲜的弹道导弹发射“从9月底开始已经7次”，“我已指示全面收集信息，提供信息并确认安全。”他说：“我们必须继续密切关注朝鲜未来的挑衅行为。”

他还表示，“我们要与美韩等相关国家保持密切联系。”

朝鲜对日本的一再抗议置若罔闻，联合国安理会10月5日召开紧急会议，美国要求联合国安理会在5日召开一场公开会议，以讨论朝鲜5年来首次向日本上空发射弹道导弹一事，英国、法国、阿尔巴尼亚、挪威和爱尔兰都表示支持美国的要求，但是中国和俄罗斯对美国提出的这项要求表示反对，没能采取一致应对。

5月下旬，中国和俄罗斯在安理会行使否决权，否决了美国起草的加强对朝制裁决议案。朝鲜有可能是预见到因安理会无法充分发挥作用，制裁不会加强，于是多次发射导弹。

日本政府在与朝鲜发射导弹问题上的交涉上已陷入僵局，制裁手段已经用尽，他们还没有找到阻止朝鲜挑衅不断升级的方法。

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