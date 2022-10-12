岸田文雄：日本将做好充分准备，应对东亚地区任何可能出现的情况

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据英国《金融时报》报导，日本首相岸田文雄近日在接受该报专访时表示，鉴于“东亚日益严峻的安全环境”，包括朝鲜导弹技术的进步、中国的军事存在和俄罗斯对乌克兰的入侵，他将对日本的防卫能力进行广泛审查。

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岸田文雄说：“我们需要对日本的防卫能力是否足够做一个彻底的检查”。他强调：“我们将做好充分准备，应对东亚地区任何可能出现的情况，以保护我们人民的生命和生计。”

在岸田文雄的推动下，日本政府正在对其《国家安全保障战略》《防卫计划大纲》、《中期防卫力整备计划》三份关键的防务文件进行审查。审查结果将于12月公布，届时日本将在近10年来首次提出新的《国家安全保障战略》。

此外，日本政府已经计划在截至2024年3月的一年里将其国防预算提高大约11%，达到约410亿美元。日方还正在考虑开发针对敌方基地的打击能力，并希望制造射程超过1千公里的国产巡航导弹，使其能够打击境外目标。

岸田文雄在采访中拒绝评论如果中国对台动武，日本将如何回应，但他指出日本对俄罗斯入侵乌克兰的回应，是日本如何处理印太地区冲突的潜在模板。岸田文雄提出：“我认为，亚洲的安全与欧洲的安全是不可分割的。”

岸田文雄说：“（日本）作为七国集团中唯一的亚洲成员，我们正在与七国集团以及其他许多国家合作，对俄罗斯实施严厉制裁，并继续支持乌克兰。我希望这样的回应将向东亚，特别是中国发出一个适当的信息。”

岸田文雄在采访中强调了东京在平衡与北京的经济关系和军事紧张关系方面所面临的困难，因为华盛顿等地的政治辩论集中在全球经济可能的“脱钩”和中美之间不断加深的分歧上。

岸田文雄谈到，如何与北京打交道，正成为世界各国，特别是日本的“重大战略挑战”，日本的公司几十年来在中国进行了大量投资，中国是日本最大的贸易伙伴。岸田文雄说：“由于日本是中国的邻国，我们应该与中国保持什么样的距离，这是一个非常重要的问题，也是一个难题”。

作为加强防务的努力的一部分，日本也在重塑其与英国的关系。日英两国正在就联合开发第六代战斗机进行深入讨论。该项目面临一些重大障碍，包括潜在的高昂成本。但它在两国都得到了强有力的支持，如果该项目继续进行，这将是东京第一次为一项重要的军事计划选择一个非美国伙伴。

岸田文雄表示，他希望在加强日美联盟的威慑能力的同时，推进关于该战斗机的谈判。此外，英国还希望完成关于加入11国《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》（CPTPP）的谈判，日本一直是该协定的支持者。

岸田文雄说，日本对英国希望成为CPTPP成员资格的支持没有受到政治和金融市场动荡的影响，这种动荡伴随着特拉斯（Liz Truss）担任英国首相的最初几周发生。

“我相信英国是我们的一个可靠和非常重要的伙伴，”岸田文雄说。“我们应该与特拉斯首相合作，推进我们与英国的双边关系。”

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