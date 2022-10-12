所罗门群岛首批32名警察前往中国受训

所罗门群岛/中国/太平洋

所罗门群岛皇家警察部队10月11日宣布，一个由32名警察组成的代表团首次前往中国接受培训。这是两国关系深化的标志之一。今年4月，两国正式签署了中所政府间安全合作框架协议。所罗门警方在声明中说，32名警官将在为期一个月的时间里访问中国的不同警察局和部门。

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所罗门群岛皇家警察部队周二发表的声明称，“由副局长维瓦索（Ian Vaevaso）先生和助理局长途加（Evelyn Thugea）带领的所罗门群岛皇家警察部队（RSIPF）32名警官组成的代表团前往中国进行为期一个月的培训。”

声明指出：“维瓦索副局长先生对中国政府的慷慨支持表示非常感谢。此次培训是中华人民共和国（PRC）和所罗门群岛政府签署的警察合作项目的一部分，属于警察合作项目。”

维瓦索谈到：“培训将提高所罗门群岛皇家警察部队官员的能力，进一步提高所罗门群岛皇家警察部队的能力，在培训中插入一些新的战术和技能组合，警官们将获得新的战术和技能组合，并在回国后适用于其职责。”

维瓦索说，这是所罗门群岛皇家警察部队历史上最大规模的一个访问外国进行专业警察培训的代表团，“他相信这种先进的警察培训计划对所罗门群岛皇家警察部队发展成为该地区最好的警察部队之一至关重要”。

据介绍，此行中，所罗门群岛皇家警察部队代表团将接受进一步的专业培训课程，并有机会参观中国不同的警察局和部门，与中国警察同仁交流警务方面的专业知识。

据《卫报》报导，澳大利亚向所罗门群岛警察提供培训，并参与协助该群岛的安全工作已有几十年。去年，当骚乱震撼了首都霍尼亚拉时，所罗门群岛总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）要求澳大利亚政府派遣安全人员帮助恢复秩序。

索加瓦雷上周曾前往堪培拉进行访问，并与澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）等澳方官员举行会谈。期间，索加瓦雷向阿尔巴尼斯表示，他不会允许所罗门群岛被用于外国军事设施或外国机构。

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