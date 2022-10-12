缅甸原国务资政昂山素季刑期再增3年，累计刑期已达26年

缅甸/亚洲/政治

10月12日，缅甸原国务资政昂山素季被控所涉收受商人吴貌伟（Maung Weik）贿赂案在内比都监狱中的特别法庭宣判，法庭宣布昂山素季罪名成立，判处其3年监禁。至此，昂山素季已被累计判处26年监禁。2021年2月缅甸发生军事政变，政变以缅甸国防军成功推翻由昂山素季领导的全国民主联盟政权而告一段落。军方同时拘捕了昂山素季、总统温敏等领导人，并对抗议民众进行大规模镇压。

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此前，昂山素季被缅甸军政府当局指控由于违反自然灾害管理法、进出口管理法、国家机密法以及涉多项贪腐罪名，被判处23年监禁。目前，昂山素季还有非法租用和购买直升机等五项指控正在审理中，每项指控最高可判处15年监禁。现年77岁的昂山素季被单独关押在首都内比都的一所监狱里。

据法新社报导，国际特赦组织的一位发言人周三抨击这次审判是一个骗局，“不能认真对待”。他们说：“缅甸军方对昂山素季提出了一个又一个莫须有的指控，作为锁定和打压任何及所有反对者的更广泛运动的一部分。”

缅甸军政府发言人没有对评论请求作出回应。记者被禁止参加法庭听证会，昂山素季的律师被禁止对媒体讲话。自政变以来，她的许多政治盟友也被逮捕，其中一位首席部长被判处75年监禁。

自军方夺取政权以来，缅甸一直处于动荡之中，引发了广泛的武装抵抗。军政府以镇压作为回应，人权组织称，镇压包括夷平村庄、大规模法外处决和空袭平民。

据联合国儿童基金会介绍，自政变以来，已有超过100万人流离失所。根据目前设立在泰国的监督组织“政治犯援助协会”收集的详细名单，缅甸安全部队至少杀害了2343名平民，逮捕了15821人。

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