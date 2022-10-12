韩总统尹锡悦似将战术核武列为延伸威慑选项

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据韩联社周三报导，韩国总统尹锡悦似乎在加强对朝延伸威慑力量方面慎重考虑包括重新部署战术核武在内的核武装方案。

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韩国总统办公室一名高官10月12日在接受韩联社电话采访时就有关问题表示，尹锡悦着眼于大幅加强对朝延伸威慑力量，正对各种选项进行全盘审视。报导称，此番话暗示，重新部署战术核武事实上已被列为“各种选项”之一。

报导提及，尹锡悦曾在竞选总统期间就部署战术核武、有关引进北约式“核共享”模式的意见屡次表明消极立场。他就任总统后提出对朝政策路线图“大胆构想”，并向朝方提出相关提议，但遭到朝方拒绝，且朝方进一步加码挑衅，半岛安全局势空前严峻。

在此背景下，尹锡悦对核武装的看法似乎出现变化。他前一天就记者有关提问表示，正在倾听韩美朝野等各方意见。此番话与他之前的态度有所不同。上述韩国总统室官员称，近日提出核武装必要性的意见较前增多，这的确让尹锡悦更费心思。

但据悉，尹锡悦将坚持不脱离《不扩散核武器条约》（NPT）体系的立场。也就是说，韩国通过自主开发核武进行核武装并非现阶段的考虑选项。韩国总统室方面正在关注舆论走向。因为即使在核不扩散体系内获得美方同意推进战术核武部署，也需要形成国民广泛共识。

上述官员称，要打破我们长期恪守的原则，如何向韩国国民解释并形成广泛共识，这个问题十分重要。另一名韩国高官表示，有关问题还涉及到美国，然而目前还没到与美方讨论该问题的阶段，当前各方提出有关部署战术核武的意见为时尚早。

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