乌克兰议员代表团10月15日起访问日本

日本/乌克兰

乌克兰最高议会议员代表团将于10月15日起访问日本。日本内阁官房长官松野博一在13日的记者会上指出：“日本与正在努力保卫自己家园的乌克兰人民站在一起，我希望这次访问成为进一步加强日本与乌克兰团结的机会。”

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松野博一透露：此次访日人士是属于与日本友好的乌克兰议员联盟的乌克兰最高议会的成员，目前正在安排他们在日与日本政府官员见面。

日本向乌克兰及其周边国家提供了总额约1600亿日元的援助，松野博一指出：日本今后也会与国际社会合作，在人道主义支援、复兴支援上发挥积极的作用。

泽连斯基总统正在要求国际社会加大对俄罗斯的制裁与施压，访日议员团将呼吁日方进一步加大对俄施压。

此外，他们将寻求日本支援恢复和重建被俄罗斯军方摧毁的工厂和道路等基础设施。

据乌克兰驻日本大使馆等消息人士透露，议员团由5名议员组成，其中包括曾领导打击亲俄武装集团的军队出身的议员以及经济专家等。

这是自今年2月俄罗斯发动军事入侵以来，乌克兰最高议会成员代表团首次访问日本。

而据台湾当地媒体报道称，乌克兰议员将于10月底访问台湾。乌克兰议员将参加由全美民主基金会（NED）定于10月底在台湾举行的“世界民主大会”。

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