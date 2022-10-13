加日外长同意就情报共享协定开始谈判 加外长：将加大对印太地区参与力度

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在结束了对韩国的访问后，加拿大外交部长乔利（Melanie Joly）10月11日在东京与日本外务大臣林方正举行了会谈。据悉，两国外长同意就签署一项情报共享协定开始谈判，以促进双方的安全合作。乔利13日还拜会了日本首相岸田文雄。她表示加方有意在安全等领域，于印太地区发挥更大作用。

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据日本外务省介绍，乔利在当地时间周二下午与林方正进行了约45分钟的会谈，并出席了联合记者会。据日方介绍，林方正表示，真诚地欢迎乔利外长对日本的访问，因为这不仅将把良好和密切的加日关系提升到新的高度，而且还表明加拿大作为一个印太国家积极参与该地区的事务。乔利表示，希望通过对日本的访问，展现加拿大在印太地区的积极参与。

据悉，两位外长随后同意，随着安全环境变得更具挑战性，实现加拿大和日本共同的“自由开放的印度-太平洋”的愿景对地区和平与繁荣至关重要，并宣布了一项加拿大-日本行动计划，以促进这一愿景。该行动计划将成为未来加日合作的指南针。

据加拿大外交部的声明介绍，该行动计划为两国未来在六个领域的双边合作提供了路线图。这些领域包括：“1.法治；2.维和行动、建设和平和人道主义援助及救灾 ；3.能源安全；4.卫生安全和应对新冠疫情；5.自由贸易促进和贸易协定的实施；6.应对环境问题和气候变化。”

加方指，乔利重申，加拿大致力于加强与日本在一系列广泛问题上的接触和深化合作，如支持基于规则的国际秩序，包括基于规则的多边贸易体系、供应链复原力、气候变化、虚假信息和经济增长。乔利重申，加拿大致力于为日本的经济安全作出贡献，“我们致力于成为能源、粮食、关键矿产和新兴技术的可靠提供者”。

加方表示，两国外长欢迎启动关于《基本情报保护协定》的谈判，该协定将促进信息共享并支持国防采购。该协定将有助于深化加拿大与日本的安全合作，提高加日军队的互操作性。乔利周二在推特上写道：“通过情报交流，我们将能够更好地应对国内的威胁，并与合作伙伴一起努力，在该地区创造更大的稳定。”

加方称：“部长们再次谴责俄罗斯对乌克兰的非法和无理的入侵。他们还强烈谴责俄罗斯对乌克兰平民和民用基础设施的持续攻击。他们承诺将继续在七国集团内部共同努力，保持协调和统一的应对。部长们共同关注伊朗的人权状况，乔利部长强调加拿大声援那些勇敢的妇女和所有为人权得到尊重的未来而奋斗的人”。

加方称：“部长们还讨论了对地区安全问题的共同关注，包括中国在台湾海峡、南中国海和东中国海的升级和破坏稳定的行动。他们谴责朝鲜最近和持续的弹道导弹发射，这威胁到整个印太地区的和平、安全和稳定。”

乔利周三在东京出席活动时表示，加拿大的外交政策将对印太地区更为关注。她还透露，加拿大政府将于近期公布其印太战略。乔利在活动上发言强调：“世界的未来与印太地区相联”，“加拿大一贯聚焦于同欧洲的关系，但我们也是太平洋国家。如今，到了政策的重要转折点”。她表示加方有意于安全等领域，在印太地区发挥更大作用。

乔利周四还前往首相官邸拜访了日本首相岸田文雄。据日方介绍，岸田欢迎乔利担任外长后首次访问日本，并指日本和加拿大同为七国集团成员，是印太地区的重要合作伙伴，共享自由、人权和法治等普世价值，并希望共同致力于实现“自由开放的印度-太平洋”。双方一致认为，日本和加拿大将继续在各个领域密切合作，为明年七国集团广岛峰会取得成功而努力。

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