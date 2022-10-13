日防相：朝鲜或已做好核试验准备，拦截朝鲜导弹变得困难

朝鲜/日本/韩国

自东京方面消息，日本防卫大臣滨田靖一10月13日在国会参议院外交防卫委员会上表示，朝鲜推进了核试验场修复作业，“有可能做好了实施核试验的准备”，有意与美国和韩国一起全力进行警戒监视。当谈及朝鲜开发高超音速武器和变轨飞行的导弹时，他还指出：“（朝鲜）导弹相关技术正在迅速进步。拦截变得困难，这是事实。”

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朝鲜12日实施向朝鲜半岛西侧的黄海发射2枚“远程战略巡航导弹”的试验，朝鲜最高领导人金正恩亲临现场指导。9月25日至10月9日，朝方实施了共计7次弹道导弹等发射训练，金正恩也亲临指导。韩国和国际社会对朝鲜相继发射弹道导弹后有可能强行实施第7次核试验的担忧加剧。

据共同社报导，滨田靖一当天在谈及朝鲜开发高超音速武器和变轨飞行导弹的动向时指出，“技术正在迅速进步。拦截变得困难，这是事实”。据了解，日本外务大臣林芳正主张说，考虑到朝鲜严峻的经济状况，联合国安理会的对朝制裁决议“已经取得了一定效果”。

林芳正还表示将与美韩等合作，呼吁联合国成员国完全履行安理会决议。他强调将致力于强化日美同盟、美韩同盟的威慑力。

值得一提的是，日本神户市的三菱重工业公司神户造船所周二举行了预定2024年3月入列海上自卫队的最新型潜艇的命名和下水仪式。潜艇名称定为“迅鲸”，意思是在海中迅速行进的鲸鱼。

另一方面，对于朝鲜4日发射飞越日本上空的弹道导弹后，全国瞬时警报系统（J-ALERT）错误发送了信息，据日本内阁官房副长官矶崎仁彦介绍称：“相关政府部门将合作探讨改善措施”。

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