朝鲜发射一枚新的巡航导弹

远程巡航导弹测试

朝鲜又发射了一枚新的巡航导弹。美联社报导，南韩合同参谋本部表示，朝鲜14日凌晨向东部海域发射一枚弹道导弹，但南韩方面未提供飞行距离等进一步细节。另外，朝鲜稍早还派出10架战机飞近两韩边界。

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朝鲜自9月25日至10月12日7次发射弹道导弹， 10月4日一枚弹道导弹飞越日本领空，导致日本当局发出警报。这是自美国副总统卡玛拉·哈里斯上周访问南韩以来，朝鲜第五次发射导弹，并相隔五年后再度飞越日本领空。朝鲜10月6日、10月9日分别向日本海发射了2枚短程弹道导弹。

日本首相岸田文雄多次谴责朝鲜的好战做法，表示“绝不能容忍”。日本政府10月9日通过在北京的日本驻中国大使馆渠道向朝鲜提出严正抗议。

日本防卫省10月4日召开相关官员的会议，防卫大臣滨田靖一向媒体表示，防卫省做出了导弹不会飞抵日本的判断，因此，未实施基于《自卫队法》的弹道导弹摧毁措施。

日本广岛大学大学院助理教授伊藤隆太(Ryuta Ito)认为，朝鲜与中国对日本都构成重大的威胁，虽然朝鲜除了核武之外，军事实力明显较中国弱，但目前日本与中国的战争仍在可控范围内，与朝鲜则不然，所以更加危险。

此前，俄罗斯卫星通讯社转引韩联社报道说，朝鲜10月13日发射了2枚远程战略巡航导弹，摧毁了2000公里外的目标。报道援引朝中社消息指出，导弹“在韩国黄海上空飞行10234秒，准确命中2000公里外的目标”。

韩联社披露，朝鲜领导人金正恩此前于本周观摩了远程战略巡航导弹的试射，对核力量“响应的高超能力”表示满意。

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