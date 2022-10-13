韩国政府：与美方讨论适时在韩部署战略武器

朝鲜/韩国/美国

据韩联社报导， 随着朝鲜核导威胁进一步升级，韩国政坛不断谈及重新在韩部署美国战术核武、与美共享核武等各种延伸威慑方案。在此背景下，韩国外交及国防部门透露，韩美正在讨论经协商适时在韩部署美国战略武器的方案。韩国总统尹锡悦10月13日在受访时表示，正在倾听韩国内部和美国朝野有关延伸威慑的各种意见，并就各种可能性加以缜密斟酌。

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据朝中社报道，朝鲜12日实施向朝鲜半岛（韩国称韩半岛）西侧的黄海发射2枚“远程战略巡航导弹”的试验，朝鲜最高领导人金正恩亲临现场指导。报道称试验取得成功，金正恩表示“非常满意”，提出“必须要集中一切力量”加速强化和发展核战斗武装力量。朝鲜在9月25日至10月9日，实施了总计7次弹道导弹等发射训练，金正恩也亲临指导。

据韩联社报导，韩国外交部发言人任洙奭13日在例行记者会上就韩方是否同美方就重新部署战术核武或共享核武进行协商的提问回答说，韩美正在就加强延伸威慑力的具体合作方案进行讨论，包括经协商适时部署美国战略武器等。在朝鲜核导能力不断升级的严峻形势下，政府将为守护国民的生命安全保持固若金汤的韩美防卫态势。

当天早些时候，韩国国防部次官（副部长）申范澈也在一档广播节目中表示，比起重新部署战术核武，韩方先以与美协商并适时在韩半岛部署可用的美国战略武器，以此遏制朝鲜最为可取。对于韩半岛是否需要与美共享核武的问题，申范澈回答说，韩美尚未就此进行讨论，而是就美国将派何种战略武器、对朝展示何种威力，以遏制朝鲜威胁管控形势等进行讨论。

报导指，对于“应在平时在韩半岛周边部署美国战略攻击机、核动力航母、核动力潜艇等”的主张，申范澈表示，这种情况可谓是两国共享核武，但双方目前没有就这些内容进行讨论。他说，目前不宜透露以何种方式、何时部署美方战略武器，在此只能透露韩美正在讨论延伸威慑的各种选项。

报导提及，有观点认为，由于美国其间坚持不扩散政策基调，在韩重新部署战术核武的方案恐难得到美方响应。因此，韩国外交部和国防部就有关问题保持慎重态度。若政府放弃无核化政策基调，还需就此考虑对邻国等韩半岛安全形势所产生的影响。

值得一提的是，针对记者提出“有报道称韩方已请求美方进行核共享”相关提问，尹锡悦周三在上班路上受访时表示，正在倾听韩国内部和美国朝野有关延伸威慑的各种意见，并就各种可能性加以缜密斟酌。尹锡悦指出，作为总统难以对相关安全事项给予公开核实和明确回答。

韩媒《朝鲜日报》周三报导称，据悉，为应对朝鲜实施第七次核试，韩方已向美方提议提升延伸威慑力，共享战术核武，双方就核航母战斗群、核动力潜艇的循环部署等进行协商。不过，韩国统一部官员亦表示，政府基本上尊重并致力于落实韩朝之间达成的所有协议，《韩半岛无核化共同宣言》也不例外。

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