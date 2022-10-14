伊朗活动人士呼吁周六举行大规模示威

抗议游行

周六，伊朗活动人士呼吁在全国范围内举行大规模抗议活动，尽管遭到了致命的镇压，但由玛莎•阿米尼(Mahsa Amini)之死引发的抗议运动已经进入了第五个星期。

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对这位 22 岁的伊朗库尔德人 9 月 16 日死亡的愤怒引发了伊朗自 2019 年抗议石油资源丰富国家天然气价格上涨以来最大规模的抗议和暴力浪潮。

阿米尼于 9 月 13 日被德黑兰的道德警察逮捕，罪名是涉嫌违反伊斯兰共和国对女性的严格着装规定，包括戴面纱。根据她父亲拒绝的一份医疗报告，伊朗当局说，这名年轻女子死于疾病，而不是“殴打”。她的堂兄声称她在“头部受到猛烈打击”后死亡。

从那时起，年轻女性、学生和女学生带头抗议，她们高呼反政府口号，点燃头巾并与安全部队发生冲突。

据总部位于奥斯陆的伊朗人权（IHR）协会称，自 9 月 16 日以来，至少有 108 人被杀。就其本身而言，国际特赦组织对“被伊朗安全部队杀害”的至少 23 名儿童的死亡表示遗憾，并补充说他们的年龄在 11 至 17 岁之间。

地方当局周五报道，作为抗议活动的一部分，两名安全部队成员在南部的法尔斯省被枪杀，使自争端开始以来被杀的安全部队成员人数至少达到 20 人。媒体。

尽管当局阻止了对 Instagram 和 WhatsApp 等流行应用程序的互联网访问，但活动人士周六在“终结的开始！”的口号下发起了大规模抗议活动的在线呼吁。的政权。

他们鼓励年轻人和伊朗民众在没有安全部队的地方示威，并高呼“去死独裁者”，以纪念最高领袖哈梅内伊。

抗议运动在国外引发了声援集会，西方对被指控参与镇压的伊朗官员和机构实施制裁。

周五，德黑兰谴责法国总统马克龙的言论，马克龙周三对示威的“女性”和“年轻人”表示“钦佩”。他再次表示，“法国以非常明确的方式谴责伊朗政权14日进行的镇压”。

伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼（Nasser Kanani）周五在一份声明中说，马克龙先生的言论是“干涉”，它们有助于鼓励“暴力人民和罪犯”。分析人士表示，反政府抗议活动的多面性，包括年轻人在某些街区聚集成小团体以避免被发现，使得执法部门难以试图阻止他们。

改革派报纸《Etemad》周四在其头版发表的一封公开信中呼吁伊朗最高安全官员停止​​以“有时是错误的借口”进行逮捕。很少，德黑兰警方周五宣布，他们将调查对其一名特工的骚扰指控。根据国外频道发布的一段视频，后者是在他似乎正在抚摸一名刚刚被捕的示威者时拍摄的。

最近几天，示威者和安全部队之间发生了致命的冲突，特别是在马萨·阿米尼（Mahsa Amini）所在的库尔德斯坦省首府萨南达杰（Sanandaj）。

扎黑丹市（东南部）也发生了 9 月 30 日抗议活动。据称一名警察强奸一名年轻女孩的示威活动中引发的暴力事件的影响，根据《国际卫生条例》，至少有 94 人死亡。

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