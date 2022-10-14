台湾外海现壮观“海啸云”民众称奇

外海奇观

台湾苗栗西部海岸线从竹南到苑里一带，本週出现奇特景观，整个海平面出现特殊云层，彷彿把海岸吞没了，民众目击都啧啧称奇，赶紧用手机拍摄下来。

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10月12日傍晚，苗栗竹南外海被特殊云层笼罩，从高处远眺，整个龙凤渔港外海的云层宛如“沙尘暴”来袭，又像“海啸”席捲而来。

奇特云层的范围相当大，北到新竹的南寮，南到苗栗的后龙都可以看的到，让目击民众赶紧拿出手机，拍下这个难得一见的景象。

目击民众赖文鑫说：“很神奇，好像沙尘暴一样又像海啸，很惊奇啦！像这种天有异象，在气象学来讲的话也是很难碰到的。”

白天来到后龙地区，天气晴朗，视野良好，白天可以看到远处的海平面，跟12日傍晚民众拍到景象差很多；当地民众表示，每当秋天“九降风”来的时候，海边就会出现这种特殊景象。

后龙居民：“要秋风吹起的时候，九降风吹起来，就会有这种情形。”

气象专家表示，民众拍到的特殊云层，是属于“滚轴云”。

台中气象站主任柯俊贤说：“类似好像是滚轴云，北方的冷空气过来，大概就是碰到暖空气，然后整个抬升起来，在海边比较容易发现。由于这几天受到东北季风的影响，西部海面上空，冷热空气交替，因此出现奇特的“滚轴云”。

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