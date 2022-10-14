平壤新动向：深夜多点同时开射

韩国/朝鲜

韩国报告，朝鲜于13日晚至14日凌晨，出动战斗机群示威性飞越韩军防空预警线，之后发射短程弹道导弹，在深夜进行“多点同步挑衅”。朝鲜今年发射弹道导弹共24次，发射巡航导弹共3次。

广告 继续浏览后续

据韩联社今天报道称，朝鲜夜间发起多点同步挑衅。

据韩国联合参谋本部（联参）14日说，13日晚10时30分许至当天凌晨0时20分许，朝鲜出动10余架战机在韩军设定的“战术行动线”（TAL）以南进行示威飞行。朝军战机在战术行动线以南的西部内陆地区飞至韩朝《九一九军事协议》所设定的禁飞区以北5公里（军事分界线以北25公里）处，在东部内陆地区飞至禁飞区以北7公里（军事分界线以北47公里）处。在西部海域，朝鲜军机最南飞至西海北方界线（NLL）以北12公里处。

对此，韩军紧急出动了包括F-35A战机在内的空中战力进行反制。

据该报道，示威飞行过后，朝鲜于上午1时49分许在平壤顺安一带向东海发射了1枚短程弹道导弹（SRBM）。据韩军研判，该导弹射程700多公里，射高50千米，飞行速度为6马赫。联参表示，军方已强化监视和警戒力度，在韩美紧密合作下保持高度戒备态势。

上午2时17分许，朝中社援引朝鲜总参谋部发言人的发言报道称，南朝鲜军（韩军）前一天在朝鲜第五军驻地前方地区进行了10余个小时的炮击，朝鲜严重关注敌人的挑衅行动，并采取强硬的军事反制措施。

朝鲜今年发射弹道导弹共24次，发射巡航导弹共3次。此次是韩国新政府成立以来朝鲜第13次发射导弹。朝鲜国务委员会委员长金正恩从9月25日至10月9日对朝鲜人民军战术核武器运用部队、远程炮兵部队及航空部队的训练进行指导，朝鲜其间共发射7次弹道导弹。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅