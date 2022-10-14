朝鲜扰飞增射导弹 提战术核武并模拟拿下韩国要塞

朝鲜/日本/韩国

14日凌晨1点50分左右，朝鲜从首都平壤的顺安附近向日本海发射了1枚短程弹道导弹。日本政府透露，推定导弹飞行约650公里，落在日本专属经济区（EEZ）外。韩国政府14日对“设想使用战术核武器的空前频繁的导弹挑衅行径”予以强烈谴责，宣布把参与朝鲜核与导弹开发等的15名个人和16家机构列入单边制裁名单。这是韩国时隔约5年再度实施单方面制裁。

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据共同社今天报道称，朝鲜今年第27次发射导弹，弹落在日本EEZ外。

韩军联合参谋本部14日称，朝鲜当天凌晨向朝鲜半岛西侧的黄海进行约130发、向日本海进行约40发炮击。炮弹似乎未落在韩国领海内，但韩朝紧张局势升温。

包括巡航导弹在内，这是朝鲜今年第27次发射导弹。据日本防卫相滨田靖一透露，推定的最高高度约为50公里，或为变轨飞行。目前没有接到飞机和船舶受损的报告。韩国军方宣布朝鲜导弹飞行距离约700公里。日本政府已通过北京的大使馆渠道向朝鲜提出严正抗议。

据朝中社报道，朝鲜人民军总参谋部发言人14日主张，韩国军队13日在“我军前方地区”实施了10多小时的炮击，已对此“采取了坚决有力的军事反制行动措施”。

韩军相关人士透露13日驻韩美军在距离韩朝军事分界线约10公里处实施了炮击训练，朝鲜或对此予以反制。朝方发言人强调，“向南朝鲜（韩国）军方引发前线地区军事紧张的鲁莽军事行动发出严正警告”。

韩国总统尹锡悦14日强调朝鲜发射炮弹有违韩朝《九一九军事协议》。

据韩国军方透露，导弹发射前有十多架朝鲜军机逼近韩朝军事分界线附近划定的禁飞区，韩军紧急出动。

法新社今天报道称，朝鲜今天试射一枚短程弹道飞弹，稍早也派出近12架战机飞近两韩边界，在朝鲜半岛紧张情势升温之际，再度做出军事挑衅动作。

朝鲜领导人金正恩最近几周视导弹道飞弹试射行动，平壤当局称这是战术核武演习，以模拟夺下南韩各地的机场与军事设施。

据平壤表示，最新的飞弹试射是在因应南韩在边界附近「挑衅」的炮弹射击演习。根据北韩中央通信社（KNCA）今天清晨发布的声明，北韩人民军采取「有力的军事反制措施」。

据南韩军方稍早表示，昨天深夜到今天凌晨，侦测到10架战机飞到两韩边界附近25公里处，越过南韩设定的「侦察线」，触发自动行动回应。南韩合同参谋本部说，南韩出动战机紧急升空，包括F-35A战斗喷射机。

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