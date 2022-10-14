联合国人权高专担忧土耳其通过的新闻法案

新闻法

10月13日晚，土耳其议会通过了一项新闻法法案的第29条，该条款规定散布“虚假或误导性信息”是刑事犯罪，最高可判处三年监禁。但由于法案的指向性非常广泛，引来了众多新闻组织的谴责反对。10月14日，联合国人权高专办表示，这项立法为主观解释和滥用留下了无限大空间，并敦促安卡拉确保充分尊重言论自由。

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人权高专办发言人玛尔塔·乌尔塔多(Marta Hurtado)在新闻稿中说：“我们对土耳其议会周四通过的一系列可能严重限制言论自由的法律的修正案感到担忧。” 她指出：“根据国际人权法，言论自由不仅限于‘真实’信息，还适用于‘各种信息和思想’，无论是线上还是线下”。

她还表示：在已经非常严格的情况下，新法律可能会进一步限制个人寻求、接收和分享信息的权利，这是土耳其加入的《公民权利和政治权利国际公约》所保障的。乌尔塔多还表示：“最近的修正案也有可能为国际法授权的压制言论开辟新途径”。

联合国人权高专表示：“我们感到遗憾的是，这些法律的制定和通过没有与民间社会和媒体代表进行有意义的协商。”她说：“言论自由和获取信息是人们有效参与公共和政治生活所必需的，也是任何民主国家必不可少的。我们呼吁土耳其确保充分尊重国际法保障的言论自由”。

新闻法法案第29条规定：“散布有违国家内外安全的虚假或误导性信息，并可能危害公众健康、扰乱公共秩序、在民众中引起恐惧或惊慌的，可判处1至3年的监禁。”此外，如果使用匿名账户传播虚假信息，刑期最多可增加一半。

据报道，该法案由土耳其总统埃尔多安（RecepTayyip Erdogan）领导执政的正义与发展党（AKP）和民族行动党（MHP）提出，旨在对散布虚假信息者进行定罪，除报纸、广播、电视外，法案同样适用于社交媒体和网站。

法案总共包含40条条款，所有条款通过后，才会正式成为法律。

该法案的设立遭到了土耳其国内外一些新闻组织的严厉谴责，Article 19、欧洲记者协会、保护记者委员会（CPJ）等22个国际新闻组织认为，该法案是为了在2023年大选前进一步压制和控制公众舆论，而不是真正解决虚假信息的办法。

土耳其记者联盟（TGS）警告说，新法规将“极大地改变该国的媒体环境，极大地规避了言论自由”，并称法案包含的条款可能会大大减少维持当地新闻机构所需的广告收入，并导致大量出现针对新闻网站的诉讼。

高级立法委员Engin Altay称，如果按照法案规定的来，“那些说‘这儿贫穷’的人会进监狱，那些说‘存在腐败’的人也将会入狱。”

据ABC新闻报道，土耳其在美国人权组织“自由之家”（Freedom House）2021年网络自由指数中被评为“不自由”。自由之家今年的报告指出，土耳其超过90%的媒体网络“依赖公开招标，并由与总统埃尔多安有密切私人关系的大企业持有”。

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