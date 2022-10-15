土耳其一矿井爆炸造成多人死亡 井下仍有矿工受困

土耳其/煤矿爆炸

土耳其西北部的一个煤矿14日发生爆炸，至少有28人死亡，28人受伤。救援人员今天上午仍在寻救被困在矿井底部的工人幸存者。

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据本台报道，土耳其西北部的一个煤矿发生爆炸。爆炸发生在10月14日当地时间18:15（格林尼治标准时间15:15），该矿位于黑海沿岸城镇阿马斯拉。土耳其卫生部长法赫雷丁-科卡（Fahrettin Koca）在推特上宣布，新的死亡人数仍暂是至少为28人。内政部长苏莱曼-索伊鲁（Süleyman Soylu）说，10月15日星期六上午，在致命的爆炸发生16个多小时后，仍有15人被困在井下。

土耳其总统埃尔多安宣布取消访问行程而赶赴事故现场。艾尔多安在推特上说：“我们的愿望是，生命损失不要更多，我们的矿工都能被安全地找到。”

一位被救出的矿工称，"我当时不知道发生了什么。突然受到一股压力打击，我就什么都看不见了。"

该报道称，工伤事故在土耳其很常见，过去十年的强劲经济发展往往是以牺牲安全规则为代价的，特别是在建筑和采矿业。2014年在索马（西部）发生的事故让土耳其残酷地意识到这一点：在爆炸和火灾导致矿井坍塌后，曾有301名矿工在煤矿井下丧生。

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