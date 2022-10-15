拜登质疑核计划安全 巴基斯坦召见美国大使

外交

巴基斯坦外交部15日召见美国驻伊斯兰堡大使，因为此前拜登称巴基斯坦是“世界上最危险的国家”之一，因为它拥有“核武器”。 巴基斯坦外交部长扎尔达里在卡拉奇举行的新闻发布会上说： “我对拜登总统的评论感到惊讶。我认为这正是在缺乏交流时造成的误解。”

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针对美国总统拜登在演说中指称巴基斯坦“拥有核武但内部不团结”，“可能是世界上最危险的国家之一”，巴基斯坦外交部长15日表示，已经为此召见美国驻巴基斯坦大使。

巴基斯坦外交部长扎尔达里（Bilawal Bhutto-Zardari）表示，他对拜登的发言感到很惊讶，这是因为缺乏交流所造成的误解。

扎尔达里表示，他不认为决定召见美国大使会对两国关係带来负面影响。拜登于13日在民主党国会竞选委员会（DCCC）接待会上，发表上述谈话。

巴基斯坦总理谢里夫在推特上回应称，巴基斯坦是一个“负责任的核国家”。总理表示： “我们为我们的核资源拥有最好的保障感到自豪......毫无疑问，我们非常认真地对待安全措施。”

自2021年8月美国在经历了长达20年的战争后从阿富汗撤军以来，美巴关系恶化。巴基斯坦在冲突期间为美军提供了至关重要的后勤通道。但华盛顿认为，与此同时，巴基斯坦军队及其秘密机构继续支持塔利班，后者在美国人离开后重新掌权。

巴基斯坦外交部长扎尔达里还表示： “我们必须给他们解释这一立场的机会。我认为这不会对巴基斯坦和美国之间的关系产生负面影响。”

华盛顿也对巴基斯坦与中国保持的密切关系持谨慎态度，中国正在该国建设一条经济走廊，耗资 540 亿美元，以便让北京在印度洋上有一个出海口。美国政府一再警告巴基斯坦不要担心北京将获得大部分利益，从而使其背负沉重的债务。伊斯兰堡否认了这些警告。

巴基斯坦是自 1998 年以来的核大国，周三在联合国大会投票中弃权，谴责对乌克兰领土的“非法吞并”，尽管华盛顿施加了强烈的外交压力，要求在国际舞台上进一步孤立莫斯科。

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