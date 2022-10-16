伊朗阿米尼之死抗议蔓延 埃文监狱发生暴力火灾

伊朗/阿米尼之死

伊朗民众广泛抗议女子阿米尼之死浪潮有增无减，已经进入第5周，伊朗周末爆发新一轮抗议示威。首都德黑兰一所据报关押有数百名抗议人士的埃文监狱昨天晚上爆发大火和冲突。据伊朗司法部门称，火灾发生后有四名囚犯死亡，另有61人受伤。

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据法新社报道称，位于德黑兰（Tehran）北部的埃文监狱（Evin prison）因不当对待政治犯而恶名昭彰，总部位于挪威奥斯陆（Oslo）的「伊朗人权」（Iran Human Rights）在社群媒体推特（Twitter）分享的影音显示，监狱大火和黑烟直窜夜空，影片中似可听到枪声。片中背景也听到有人呼喊「独裁者去死」，这是一个月来阿米尼之死抗议活动的主要口号之一。

伊朗22岁库德族女子阿米尼（Mahsa Amini）9月14日因“不当着装”而遭道德警察逮捕并陷入昏迷，3天后死亡。阿米尼之死引发众怒，伊朗随后爆发大规模示威潮。

伊朗官媒引述高层安全官员的话承认监狱冲突火灾，但指只是发生了「麻烦和冲突」，并指控暴徒先行纵火。 据伊朗通讯社（IRNA）说：「目前监狱局势已完全控制。」官方说至少有8人受伤。

埃文监狱昨天晚上爆发大火的消息一出，美国国务院今天表示，伊朗要为监狱内关押的美国公民人身安全负责。美国务院发言人普莱斯（Ned Price）在推特上说：「伊朗应对遭错误拘留的美国公民负起全部安全责任，他们应立即获释。」他说，美国正紧急追踪事件的相关报道。

据本台报道称，伊朗非政府组织称，周六晚间德黑兰的埃文监狱发生火灾，现场传来枪声，在马赫萨-阿米尼之死引发的抗议运动开始一个月后，当天出现了新的反对当局的抗议活动。

据本台驻德黑兰记者Siavosh Ghazi报道，在监狱外，防暴警察驱散了聚集在那里的囚犯家属和抗议者。监狱官员说，包括最近几周被捕的囚犯在内，一直在与他们的家人联系，向他们提供消息。

在伊朗全国各地，抗议活动继续进行。据推特上分享的视频显示，尽管互联网受到严重干扰，当局封锁了Instagram和WhatsApp的访问，但伊朗人在活动人士的在线呼吁下，于周六再次聚集在西北部城市阿尔达比勒的街头。

根据伊朗非政府组织 "人权 "的最新报告，至少有201人在镇压中被杀，包括23名儿童。数百人被逮捕。政府似乎比以往任何时候都更坚定地要结束抗议运动。伊斯兰民兵的一名官员说，数万名志愿者被动员起来，以应对首都的任何混乱运动。面对这些示威活动，官方机构伊斯兰协调发展委员会呼吁伊朗人在周六晚间祈祷后在清真寺表达 "对暴乱者和煽动行为的愤怒"。

西方国家继续支持示威者。周五，美国总统登（Joe Biden）说他 "与伊朗勇敢的妇女站在一起"，呼吁政府 "停止针对其公民的暴力"。

伊朗领导人指责美国通过煽动骚乱破坏伊朗的稳定。

消息说，欧盟准备于周一对伊朗实施新的制裁。

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